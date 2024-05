Cuál es el modelo de Maximiliano Pullaro para mantener las rutas que no arregla Javier Milei

El gobierno provincial parte de la base de que la regla general de la Nación es no hacer obras, por eso busca alternativas para que se mantengan transitables las calzadas. Denuncia que en la mayoría de las casi 20 rutas nacionales no se corta el pasto, no se calzan las banquinas, no se tapan los pozos y no se cambian las barandas ni carteles que se rompen. Es decir, hay urgencia por la desidia.