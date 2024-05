Maximiliano Pullaro tensiona con intendentes por el dinero que recaudan para obras portuarias

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Por ahora no se sabe qué figura piensan para “poner todos un poco” y qué “poco” pone cada uno. El gobierno provincial habla de “un nuevo proyecto de trabajo conjunto, un esquema de concesión y mantenimiento”, pero no especifica. ¿Será provincializar tramos y su recaudación? ¿Querrá avanzar o modificar la proporción de la tasa que cobran los municipios a cada camión?

pullaro francos.jpg Guillermo Francos y Maximiliano Pullaro en un acto en el que se tiraron flores y palos

Diálogo pero...

Es cuestión de sentarse a dialogar, explican en el Foro de Intendentes, pero aún no tuvieron una convocatoria, hasta dicen haber pedido una reunión con el gobernador la semana pasada sin respuesta. En este marco cayó mal que el tema de un nuevo esquema se sugiriera en público como hizo el gobernador en la Bolsa y a través de la prensa.

“No está mal articular aportes”, estiman en el Foro y hasta abren la posibilidad a cubrir algunos tramos nacionales linderos a las calles de la ciudad con esos fondos municipales, pero rechazan que eventualmente la tasa sea retocada. “Es una tasa legítima de los municipios, para el ejido urbano y que se reinvierten 100%”, explican.

La misma se aplica no solo en mantenimiento de calles internas donde circula el tránsito pesado, sino también en servicios anexos como control de tránsito, desratización, limpieza que dejan los camiones (porotos de soja), seguridad, etc.

Como ejemplo se puede citar a San Lorenzo, que alberga varias cerealeras, donde se registran casi 20 kilómetros de calles por las que transitan camiones y se cuentan playas de estacionamiento en distintos barrios.

Más allá del cortocircuito que pueda ocurrir, los intendentes no chocarán de frente con el gobernador. Le reconocen que invierte en obras viales y sobre todo que está "convencido de que hay que hacer las obras". También señalan que el problema no nació hace tres meses del gobierno de Javier Milei. Quizás esto último tenga que ver con la reunión unilateral que mantuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, con algunos intendentes donde se comprometió a hacer algunas obras de accesos y no sacarle el cuerpo a la problemática.