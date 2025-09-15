OPERATIVO DARLA VUELTA

Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán y dio un fuerte respaldo al ala dialoguista de Gobierno

Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El ministro del Interior busca retomar el diálogo con las provincias de cara a octubre. La presencia de Santiago Caputo.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei y Lisandro Catalán.

Con la idea de darle una nueva impronta a la gestión de Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei le tomó juramente de manera formal a su flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán. Fue durante un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, del que participaron los principales integrantes de la mesa nacional, en un día particularmente colmado de otras actividades políticas.

El principal objetivo que le encomendó el jefe de Estado a Catalán fue enfocarse en recomponer la relación con los gobernadores aliados, que venían de largos meses de reclamos por más recursos para sus distritos y en el medio de quejas por los armados electorales del mileísmo en sus territorios. Con la revinculación institucional y política, el Gobierno buscará apoyo en el Congreso.

Por esta razón, el funcionario que responde de manera directa al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además es su mentor político, ya estrenó sus oficios la semana pasada, cuando recibió en su despacho a tres gobernadores dialoguistas: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En esta oportunidad, el respaldo al nuevo ministro quedó registrado con la presencia de varios de los principales funcionarios del Gobierno. En primera fila estuvieron Francos; Karina Milei (secretaría general de Presidencia); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Luis Petri (Defensa); mientras que una hilera más atrás se mostraron Toto Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenneger (Desregulación y Transformación del Estado).

También estuvo Santiago Caputo, parado en uno de los laterales del salón, y el vocero Manuel Adorni. Al finalizar el acto, Milei saludó uno por uno a los presentes, con besos y abrazos, y luego se retiró del salón junto a su asesor.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 12.43.30
Javier Milei y Lisandro Catalán.

Javier Milei abrió el Salón Blanco para la jura de su ministro

Con la jura de Catalán en el Salón Blanco del primer piso de la Casa Rosada, la administración libertaria suma tres actos institucionales de este tipo con apertura a la prensa acreditada, lo que de alguna forma muestra la relevancia comunicacional y política que quiso darle al evento. Las dos anteriores fueron las de Lugones (Salud), en octubre del año pasado, y Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), en noviembre de ese mismo año.

Tanto Lugones como Werthein llegaron al Gobierno por recomendación de Caputo y si bien el ascenso de Catalán fue impulsado por su jefe directo, Guillermo Francos, el asesor también jugó un rol central en el cambio de Gabinete. De hecho, el acto fue leído de manera interna como un empoderamiento de la cúpula presidencial al ala más dialoguista, representada por la alianza entre Francos y Caputo.

Esta ceremonia, que fue transmitida a través de los canales oficiales del oficialismo, se llevó adelante en un día particularmente cargado de otras actividades políticas y de gestión. Más temprano, el primer mandatario reunió a la mesa nacional, con la que busca reimpulsar su Gobierno, y se prepara para continuar por estas horas con la mesa bonaerense, dedicada sobre todo a intentar dar vuelta la paliza electoral del pasado 7 de septiembre.

La jornada en la Casa Rosada culminará con la grabación de un discurso del Presidente para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, que será transmitido por cadena nacional cerca de las 21, en el prime time de la televisión.

