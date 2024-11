Límites a los DNU y al canje de deuda: la oposición confía en ganarle a Javier Milei en una sesión exprés

Ese fue el acuerdo al que llegaron este lunes en conversaciones informales Oscar Carreño (EF), Carla Carrizo (DPS) y Paula Penacca (UP), encargados de las gestiones finales para abrir el recinto. La sesión está citada a las 15 y Martín Menem convocó a los jefes de bloque a las 13.30 para pautar una hoja de ruta.

Las cuentas de los DNU

Fuentes consideraban "complicadas" ambas batallas, pero se manejaban con hermetismo, aun con la esperanza de torcer la historia. En la alianza opositora había expectativas de ganar. Unión por la Patria aporta la mayor cantidad de votos para la derrota del Gobierno: este lunes confirmaron 95 o 97 de sus 99 miembros. Habría algún gesto de Catamarca, que tiene cuatro miembros, y figuras del bloque heridas por la fallida interna del PJ.

“Con 94 de ellos estamos bárbaros”, dicen en EF, donde tienen a 12 de sus 16 firmes a votar contra el Gobierno. No se anotan aún el chubutense Jorge Ávila y el entrerriano Francisco Morchio, cercanos a sus gobernadores, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres.

La cordobesa Alejandra Torres volverá a jugar con el Gobierno pero no así el trío de coterráneos cercanos al gobernador, Martín Llaryora, molesto porque no se activa la negociación por los fondos previsionales. Es tal vez el único mandatario que dialoga con el Ejecutivo y hasta ahora no mostró voluntad de ayudar.

Aunque ayudó con la logística de la sesión, el jefe de EF Miguel Pichetto no quiere votar en contra de la actual ley de decretos (26.122), para no sufrir un archivo por ser quien la defendió en 2006. Podría abstenerse. Una curiosidad de este bloque es Ricardo López Murphy: no está de acuerdo con ningún tema pero Milei lo eligió de enemigo.

Los 12 miembros de DPS votarán ambos expedientes contra el Gobierno y arrastrarán a algunos de sus correligionarios de la UCR oficial, como Julio Cobos y Mario Barletta, quien tiene un monobloque. Martín Tetaz anunció en un tuit que tampoco bloqueará la sesión.

La posición de @elisacarrio sobre el velo de ignorancia de Rawls es muy pertinente, sobre todo para los kirchneristas que se hicieron los boludos con la 26.122 mientras gobernaban ellos, pero que ahora la quieren cambiar porque no les gusta que otro tenga la misma herramienta que… https://t.co/j3LMfwzSqL — Martin Tetaz (@martintetaz) November 11, 2024

Piden por Karina Banfi, quien presentó un dictamen alternativo a la restricción de los DNU, que al igual que el mayoritario los declara eliminados si una sola cámara los rechaza. La diferencia es que la alianza anti Milei les pone un plazo de 90 días. También ayudarán los cinco miembros del Frente de Izquierda (FIT).

El Senado, el jueves

Un dictamen parecido al de Banfi firmó Juan López de la Coalición Cívica, quien no convenció a su bloque: su par Maximiliano Ferraro firmó el despacho principal. Se especula con los seis integrantes de esta bancada, aunque no lo confirmaron. Un voto seguro es el del santacruceño Sergio Acevedo, que firmó la convocatoria.

Colaboraron con el emplazamiento para activar el debate por lo que es difícil que boicoteen la sesión. Desde el Pro, los aliados anti Milei esperan las ayudas de Héctor Baldassi y Álvaro Gonzalez. El resto de la bancada podría colaborar con abstenciones y ausencias.

De suceder las dos derrotas para el Gobierno, la pelea seguirá en el Senado donde, como contó Letra P, el jefe de UP, José Mayans, quiere sesionar el jueves y tratar el DNU, que no requiere dictamen de comisión. No pedirán una reunión sino que irán al recinto a la 14, hora fija de sesión especial.

Si logran cuórum y Victoria Villarruel desconoce la sesión, será un conflicto más de la vice que le impedirá abrir el recinto el esto del mes. "No creo que se anime si hay tres bloques que lo piden", dicen en UP, donde garantizan a sus 33 miembros en el recinto y confían en al menos dos radicales (Martín Lousteau y Pablo Blanco) y a Guadalupe Tagliaferri (PRO). Busan el 37 del cuórum y apuntan a la rionegrina Mónica Silva, molesta por la desregulación del servicio postal del Correo.