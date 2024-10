Interna del PJ: José Mayans y Germán Martínez trabajan para conservar la unidad en sus bloques

La interna del PJ provocó leves chispazos en los bloques de Unión por la Patria del Congreso que no alcanzaron para una fractura. Ambos presidentes, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez , apoyan a Cristina Fernández de Kirchner en su disputa con el riojano Ricardo Quintela , aunque evitaron trasladar la pelea a sus bancadas.

Los dos se manejaron con perfil bajo, pero este viernes se supo que serán parte de la lista de CFK, en caso de tener que enfrentar al gobernador de La Rioja y no poder armar una nómina de unidad. En estas semanas, los jefes de bancada no se movieron igual: Mayans oficia de apoderado de la lista de la expresidenta y se dedicó a recolectar avales y aliados. También intentó mediar con Quintela y Axel Kicillof , pero no tuvo suerte.

En el kirchnerismo de la cámara alta aseguran que el formoseño influyó en la decisión de Cristina de dar pelea por el PJ, un cargo que despreciaba hasta no hace tanto tiempo. “El plan es hacer una reforma del partido para encuadrarlo como opositor a (Javier) Milei . Lo tiene que liderar ella”, explican en el peronismo del Senado.

En la cámara baja, Martínez no tuvo el mismo juego. Se había apurado en recibir al gobernador de la Rioja para respaldar su candidatura a presidir el PJ y, luego, fue uno de los sorprendidos por el operativo clamor para postular a Cristina. “Tiene más peso específico”, sostuvo el jefe de UP en una entrevista radial y de ese modo abandonó a Quintela.

Experimentado en acuerdos legislativos, el ladero de Agustín Rossi no llevó la interna a su bancada, pero no pudo evitar que surgiera un grupo de respaldo a Quintela, liderado por Victoria Tolosa Paz , decidida a estar siempre en la vereda opuesta a La Cámpora.

Quintela, con poco PJ en Diputados

La exministra de Desarrollo Social participó de un acto con Quintela en Río Negro, junto al diputado Martín Soria, rival de La Cámpora en la contienda local. Los antiK no sumaron mucho respaldo en el bloque. Se anotaron Santiago Cafiero y el puntano Ernesto Alí, en sintonía con el pronunciamiento del PJ local.

Tolosa Paz también suma en sus filas a la mendocina Liliana Paponet, rival de La Cámpora en su provincia. Equidistantes se mantienen los cuatro catamarqueños: el gobernador Raúl Jalil, aliado circunstancial del Gobierno, nunca dijo nada. La Cámpora sostiene a Cristina, pero la mayor parte de los 99 miembros de UP prefieren no pronunciarse sobre la interna.

Entre sectores del peronismo sin tierra y el massismo sí hubo críticas al ataque implícito de Máximo Kirchner a Kicillof en el acto del 20 de septiembre en La Plata. “El rival es Milei. No se puede estar peleando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo ante Letra P una diputada que se quedó sin jefe y suele ser muy activa en los debates internos. Hubo quienes prometieron decírselo al diputado, si llega a participar de algunas reuniones de bloque.

Si bien Kicillof no tiene voces propias en el Congreso, la tradición peronista de respetar al gobernador bonaerense se mantiene en los pasillos parlamentarios. Por caso, durante décadas quien ocupaba el sillón principal de La Plata elegía al presidente de la cámara baja y al titular del bloque peronista.

Por si acaso, Martínez no llevó la interna a la última reunión de bloque ni la mencionó en los diálogos con sus dirigidos, en una semana en la que no hubo sesión. Suele no hablar mucho por WhatsApp.

Factor Mayans

En el Senado, el legado de la impronta de Cristina sigue vigente. Aun así, Mayans logró mantener la unidad del interbloque, con 33 miembros, sólo cuatro menos que el cuórum. La fuerza sigue dividida en dos bloques formales: Frente Nacional y Popular y Unidad Popular, el sello de la expresidenta.

Los ultras de Cristina no suman la mitad de la bancada y, por eso, la figura del formoseño es clave para la unidad. Esta semana, el jefe de UP trabajó para la candidatura de CFK, pero trató de evitar la interna. Hasta el miércoles estaba convencido de poder lograr una lista de consenso.

Una versión del Senado es que Mayans mantuvo una reunión de más de una hora con Kicillof para lograr que se pronunciara por la expresidenta y creyó haberlo convencido. Era el trofeo que le iba a llevar a Quintela para que se bajara. Tan seguro estaba el senador de haber lograrlo ablandar al gobernador, que le sorprendían algunas notas periodísticas que daban cuenta de la emancipación del economista.

Las mismas fuentes aseguran que el formoseño gestionó la bilateral entre el gobernador y Cristina del martes -que el exministro de Economía negó- y que parte de la tregua era frenar las críticas camporistas al mandatario. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la única que no cumplió.

El martes, la vicegobernadora de La Rioja, María Florencia López, fue al Senado y habló con Mayans para acercar posiciones. Fue una previa de la reunión entre CFK y Quintela, que al cierre de esta nota todavía no se produjo. López luego hizo base en el despacho del senador Fernando Rejal. "No se baja y hay internas", era el mensaje desde la oficina principal del peronismo riojano en el Senado. Así es hasta ahora.

Senado K

Este viernes, poco antes del anuncio de la lista de Cristina, Mayans volvió a hacer los deberes para ella. Garantizó, con foto incluida, el apoyo de los senadores Juan Manzur, Sergio Uñac y Antonio Rodas. Fueron tres respaldos claves en el mano a mano de la expresidenta y Quintela.

Manzur le disputa el peronismo al gobernador Osvaldo Jaldo, aliado explícito de Milei, con bloque propio en Diputados. En el Senado, el exmandatario tucumano se mantuvo como opositor y tampoco sacó los pies del plato Sandra Mendoza, pese a que su marido, el intendente de Famaillá José Orellana, es un aliado de Jaldo, aunque tal vez pronto deje de serlo.

Es que la semana pasada Mendoza denunció en la prensa local que el gobernador tomó represalias contra ella y su esposo por haberse fotografiado con Manzur en la Fiesta Nacional de la Empanada. Le habría bajado las contrataciones en el Gobierno.

Uñac es un outsider, sin jefe ni destino político desde que abandonó la gobernación de San Juan, por lo que su foto con Cristina fue celebrada en el kirchnerismo. Rodas responde a Jorge Capitanich, quien sorprendió con el doble juego de darle avales a Quintela y a la expresidenta. “Él es así, cree en la competencia”, relativizan los representantes del exgobernador en el Congreso.

Otro logro de CFK en la cámara alta fue el pronunciamiento del Partido de la Victoria de Salta, que preside el senador Sergio Leavy. Junto a su colega y coterránea Nora del Valle Giménez, se apartaron de la posición del PJ local que preside Gustavo Sáenz, que respaldó a Quintela.

A diferencia de Pipi Alí, el senador puntano Fernando Salino no levantó el perfil para respaldar al gobernador de La Rioja. “Los 33 seguiremos unidos. Nadie cree que está interna pueda erosionar la bancada”, es la frase repetida entre los referentes de UP de la Cámara alta. No saben si la unidad se va a replicar el partido.