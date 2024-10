Reforma de DNU: la oposición juntó una mayoría para restringirlos y obliga a Javier Milei a negociar

El dato más preocupante para La Libertad Avanza (LLA) es que fue el único bloque que firmó el rechazo a una reforma de la ley de DNU. El PRO no se sumó y no tiene decidido cómo posicionarse. Como contó Letra P , este martes Mauricio Macri fue a la reunión de bloque y pidió abrir un debate sobre cómo salir ileso del entuerto.

El bloque amarillo está partido entre quienes quieren apoyar al gobierno y quienes prefieren cruzarse con la oposición, porque tienen proyectos presentados contra el abuso de los decretos presidenciales. Recién tomarán postura antes de una sesión. Sin esta bancada, Milei no puede garantizarse un veto por lo que no tendrá más opción que abrir una negociación.

En UP y EF, las fuerzas que motorizaron el debate en comisión con un emplazamiento en la última sesión, aún discuten si convocar a una sesión especial para tratar la reforma de DNU dentro de 15 días o esperar al tratamiento del presupuesto 2025. Tienen tiempo hasta fin de mes, cuando vence el período ordinario de sesiones. En el Senado no será fácil la sanción este año, porque difícilmente Victoria Villarruel abra el recinto hasta diciembre.

La reglas para el DNU

La ley de DNU, la 26.122, fue sancionada en 2006 como una reglamentación de la Constitución de 1994 y su autora es la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Contempla que los DNU se mantienen vigentes hasta tanto las dos cámaras los rehacen, sin plazo alguno. De esta manera, si no hay mayorías en ambos recintos para que sean derogados, un decreto queda firme. Interviene una bicameral de trámite legislativo, pero sus dictámenes no son necesarios para sesionar.

Ese juego quedaría descartado con cualquiera de los proyectos dictaminados. El de mayoría es el más claro. Establece que los decretos perderán vigencia "en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación". Por si acaso, señala que en caso los DNU sean firmados fuera del período ordinario de sesiones, las cámaras podrán tratarlo igual.

El dictamen aclara que con que sólo una cámara rechace un decreto, este queda anulado, ya que no habrá conseguido el necesario respaldo bicameral. Los despachos de la Coalición Cívica y la UCR coinciden en no poner plazo de caducidad para los decretos, por considerar que no es una restricción que existe en la Constitución, como sí ocurre en otros países.

López y Banfi sí proponen que el DNU quede derogado si una cámara lo vota en contra. Como actualmente no existe esa restricción, Milei puede aplicar el voluminoso decret 70/23, una de las principales herramientas de gestión, que el Senado rechazó. El diputado de la Coalición plantea además que si los decretos que se anulan puedan quedar caducos sus efectos jurídicos; mientras que su colega radical agrega facultades a la bicameral para agilizar las sesiones.

Obligado a negociar

La reforma de la ley de DNU se trató en plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos. Estuvieron a cargo de Nicolás Mayoraz, de LLA. Fueron emplazados por la oposición en la última sesión e incluían tres jornadas. La de este miércoles fue la última y tenía la misión de dictaminar. Antes expusieron académicos y constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez.

El escenario para Milei no es fácil, porque si bien su postura sigue siendo el veto a una eventual ley, las dudas del PRO no le garantizan sostener esa maniobra en los recintos. "Si bien venimos de dos fracasos, a esta ley le tengo mucha fe en la insistencia en Cámara de Diputados. Estos años hemos visto como muchos diputados se levantaban de sus bancas en defensa de la república y las instituciones", sostuvo durante el debate Esteban Paulón, del socialismo.

De todos modos, el oficialismo garantizó que el plan de Milei sigue siendo vetar la ley si pasa el filtro de las dos cámaras. "No especulen: las elecciones las van a perder en las urnas y, si llega el veto, bien merecido estará. Por hipócritas, por mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica", se enojó el diputado de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón.

Le respondió Cecilia Moreau, de Unión por la Patria. "La Libertad Avanza está presentando un dictamen de insistencia a una ley que tiene como autora a Cristina Fernández de Kirchner. Me alegro que sepan lo que es gobernar. Se terminó muchachos: son casta, entiéndalo. Y sepan que el parlamento es el lugar para una patria justa, libre y soberana", chicaneó la diputada.