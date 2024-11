Límites al DNU y al canje de deuda: Mauricio Macri ordenó ayudar a Milei, pero pide ficha limpia para CFK

Con la cancha inclinada, Javier Milei tuvo este lunes el demorado apoyo de Mauricio Macri para la sesión de este martes: el consejo del PRO, con el expresidente a la cabeza, anunció que no respaldará el intento opositor de aprobar el proyectos para restringir los DNU y rechazar el que firmó el Presidente para flexibilizar el canje de deuda.

Como explicó LetraP , la alianza anti Milei, que integran los bloques Encuentro Federal, la UCR blue (Democracia Por siempre) y la Coalición Cívica, cuenta con la mayoría para imponerse en las dos votaciones. Pero el PRO no se había expresado y ni siquiera había firmado el dictamen de rechazo a la ley de DNU, que suscribió La Libertad Avanza en soledad.

A través de un comunicado, Macri pidió a cambio de ayudar a Milei que se activen tres debates legislativos. Uno es la privatización de Aerolíneas Argentinas, que no tiene los votos para avanzar.

Respaldo condicionado de Mauricio Macri

El comunicado del consejo del PRO sostuvo que el partido "no pondrá en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad". Por eso mañana NO daremos quórum y, en el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo", anunciaron.

En la reunión del Consejo del PRO Macri estuvo acompañado de su secretario Fernando De Andreis; el jefe de bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo, sus colegas Diego Santilli y María Eugenia Vidal; Ignacio Torres (gobernador de Chubut), Guillermo Montenegro (intendente de Mar del Plata) y Soledad Martínez (intendenta de Vicente López).

Ritondo luego reunió a su bloque, por zoom, y bajó una línea: este martes se vota con el gobierno. La idea de Macri, explicó, es evitar abstenciones y ausencias, una opción que este fin de semana parecía probable. Aun así, el comunicado del consejo del partido evitó esas aclaraciones.

Esta vez Milei evitó mandar emisarios a hablar con el titular del PRO, como hizo cuando vaciló en la votación del veto al aumento de presupuesto universitario, cuando fue abordado por Santiago Caputo.

"Vamos a cerrar un año disciplinado votando con el Gobierno. Si en marzo no tenemos un acuerdo cerrado para las elecciones, pateamos el tablero", confirmó a Letra P un referente de la bancada de Ritondo. Es que en esa fecha llegaría al Congreso un eventual veto a la ley para restringir el uso de los DNU, en caso de que el proyecto sea aprobado este martes y se sancione en el Senado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1856102748682629526&partner=&hide_thread=false Basta del bloqueo de sindicalistas mafiosos en Aerolíneas y en muchas empresas más: pedimos que se trate la Ley de Democratización Sindical.



Terminemos con la corrupción: pedimos que se debata la Ley de Ficha Limpia.



Sobre la Ley DNU: no vamos a votar con el kirchnerismo.… pic.twitter.com/rTszk7yMLl — PRO (@proargentina) November 11, 2024

Hasta marzo

Con el nuevo cronograma electoral, en el que las primarias serán una semana antes por la implementación de la Boleta Única, el cierre de listas será el 25 de mayo y el de alianzas el 15. O sea, que en marzo Macri podrá usar este pliego de condiciones como moneda de cambio para diferenciarse del Gobierno. De eso se trata.

Como explicó Letra P, antes de esa fecha, el expresidente pide además que Milei anuncie un acuerdo electoral con el PRO, con foto y documentos públicos. Sólo así podría condicionar a Karina Milei, quien no lo tiene en cuenta en su armado de LLA, que ya logró personería jurídica en 14 provincias.

Más se opone a una foto Macri-Milei Caputo, el asesor estrella y quien más influye en las decisiones electorales del Presidente. La tensión continuará todo el verano. Hasta marzo.