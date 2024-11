Límite a los DNU: Martín Menem no pudo bajar la sesión y la oposición asegura tener los votos

El riojano se comunicó con el jefe de la UCR blue (Democracia por Siempre), Pablo Juliano ; y el de Encuentro Federal, Miguel Pichetto , quien además visitó el despacho de la presidencia este viernes para seguir la discusión. También habría recibido un llamado el titular de UP, Germán Martínez .

La presión incluyó diálogos del jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni , con los opositores afines. El mensaje no varió: si se baja el DNU 846 que habilita a canjear deuda en cualquier condición, el diálogo con las provincias se corta de inmediato.

“Es al revés: si no tenés ese decreto, vas a necesitar el Presupuesto”, lo acorraló Juliano. Este viernes por la noche, luego de no ser escuchado por sus colegas, Menem citó oficialmente a la sesión para el martes a las 15, pero usará el fin de semana para continuar intentando que no haya cuórum.