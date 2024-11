Presupuesto 2025: la oposición evalúa convocar a sesión si Javier Milei no quiere tratarlo

Para Mieli, si el Congreso voltea el DNU para flexibilizar el canje de deuda, no habrá plata para nadie durante 2025. De hecho, esta semana hubo una licitación del Tesoro con las condiciones que establece ese instrumento legal, que Cristina Fernández de Kirchner presiona para derogar. Fue por eso que UP exigió incluirlo en la sesión, convocada además para tratar el proyecto para restringir el uso de decretos presidenciales .

La tensión por el Presupuesto

En la oposición existe el temor de que Milei no quiera sancionar un nuevo presupuesto para prorrogar el de 2023, que está vigente, y así ejecutar las partidas desactualizadas. Fue lo que hizo durante este año, aunque esta vez sería con cifras de menor valor real.

En el Gobierno niegan que ese sea el plan, aunque no lo descartan. "Nuestra intención es sancionar un Presupuesto y tener un gesto con los gobernadores, pero sin perder el equilibrio fiscal. Si insisten con pedir plata que no hay, no nos va a quedar otra opción que prorrogar el actual", señaló un fuente libertaria del Congreso que sigue de cerca las negociaciones.

En el oficialismo explican que sin Presupuesto sancionado, la salud financiera de la administración libertaria puede alterarse porque los actores económicos no tendrán puntos de referencia y, sobre todo, Milei no podrá exhibir un control político del país como hizo con la sanción de la ley Bases.

Las sospechas de la oposición además, se deben a que Milei canceló las negociaciones en el Congreso y se abocó a repasar números en la Casa Rosada, donde esta semana recibió a los gobernadores radicales.

Este jueves estaba prevista una reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados para recibir al secretario de Salud, Mario Lugones. Fue suspendida por su titular, el libertario José Luis Espert. Es la segunda semana seguida en la que no hay encuentros para debatir la ley de leyes.

Emplazamiento

Para garantizar el tratamiento del Presupuesto al menos en una cámara, la oposición de Diputados evalúa un emplazamiento, que consiste en votar en la sesión un mandato para que una comisión sesione y dictamine con fecha. Fue el trámite que permitió tratar los proyectos para restringir el uso de los DNU, que se tratarán en el recinto el martes.

El diputado de Encuentro Federal, Ricardo López Murphy, fue uno de los propuso la opción de hacer un emplazamiento si el Gobierno no acelera las negociaciones. Los tiempos aprietan: el 20 de noviembre es el último día habilitado para firmar dictámenes en Diputados.

Por fuera de esa fecha, el tratamiento de proyectos queda sujeto a un llamado a sesiones extraordinarias del Gobierno, que también es necesario para abrir el recinto durante diciembre, enero y febrero. En la oposición evalúan un dictamen el 20 y una sesión el 27.

De todos modos, con estas reglas, si a Milei no le gusta el texto aprobado podría impedir que se trate en el Senado hasta marzo. Alcanza con que no convoque a las extraordinarias. "Si llegamos a esa situación, se va a sancionar un presupuesto en cuatro meses con todas las partidas cambiadas y sin la chance de canjear deuda", sostienen fuentes de EF. La tensión es total.