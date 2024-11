Límites a DNU y al canje de deuda: Javier Milei hace un último intento para bloquear la sesión en Diputados

Javier Milei no se rinde: sus funcionarios intentarán hasta último momento bloquear la sesión convocada para las 15 en la Cámara de Diputados , donde se tratará un proyecto para restringir el uso de los DNU y rechazar el decreto firmado para flexibilizar las condiciones del canje de deuda.

Como explicó Letra P , los bloques opositores que convocaron a la sesión estiman que tendrán un piso de 132 votos para arruinarle el día a Milei. Son tres mas que la mayoría. La oposición quiere una sesión exprés para no correr riesgos. Es clave que Unión por la Patria no tenga bajas inesperadas, una de las apuestas de la Casa Rosada. También era clave el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora .

En la noche del lunes Milei logró un apoyo orgánico de los bloques UCR y PRO. Si bien no estaban en la cuenta para el cuórum, sí se especulaba con algunas fugas mínimas.

El partido amarillo se pronunció a través de un comunicado de la mesa ejecutiva, que lidera Mauricio Macri. Sólo podrían torcerse Álvaro González y Héctor Baldassi, cercanos a Horacio Rodríguez Larreta.

Los números de Javier Milei

Rodrigo De Loredo reunió a su bloque y decidieron no colaborar con la sesión, aun cuando con un dictamen de minoría firmado por Karina Banfi. Pesó la presión de los gobernadores del partido, que no se quieren resignar a quedarse sin presupuesto en 2025.

Aún así, Julio Cobos anunció que dará cuórum. Se espera lo mismo del santafesino Mario Barletta, que tiene un monobloque. Antes de la reunión de bloque, Martín Tetaz dio a entender en un tuit que ayudará, pero se plegaría a su bloque. Las cuentas de la alianza opositora están muy finas, por lo que cualquier contratiempo puede cambiar la historia.

El aporte de UP es calve. No debería bajar de 94 de sus 99. No estarán ninguno de los cuatro votos que controla el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

El lunes el jefe del peronismo, Germán Martinez, creía tener sólo una baja más, pero durante la jornada surgieron rumores de un faltazo del grupo que apoyó la fallida candidatura de Ricardo Quintela a la presidencia del PJ.

Están en esa lista la chubutense Eugenia Alianiello, la mendocina Liliana Paponet, el jujeño Guillermo Snopek y la riojana Hilda Aguirre. Fuentes de ese espacio aseguran que bajarán al recinto si son decisivos.

"El lunes en UP nos garantizaban 95 o 97, ahora no contestan", se asustó un negociador de Encuentro Federal. Este mediodía ya hablaban de 92 votos peronistas, como techo. EF es el bloque clave en la citación, que sumaría 12 de sus 16 miembros, por las bajas de chubutenses, entrerrianos y la cordobesa Alejandra Torres.

Es clave que los otros cuatro miembros de esa provincia que garantizaron su presencia cumplan con su palabra. El gobernador Llaryora no estaba dispuesto a negociar, molesto por la escasa asistencia a las cajas previsionales locales. Francos activó la negociación y aceleró la citación a la comisión de Presupuesto el jueves a las 10, en Diputados, con intención de dictaminar. También fue un pedido de la UCR.

Más presión en el Congreso

Encuentro Federal es un bloque heterogéneo que puede dar sorpresas. El jefe, Miguel Pichetto; y Ricardo López Murphy no se están conformes con el temario, pero tampoco les interesa mostrarse como salvadores del Gobierno.

Los 12 de la UCR blue estarían decididos a bajar, aunque habrá presión sobre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para que Melina Giorgi se quede en su oficina y no baje al recinto.

Firmó la convocatoria el santacruceño Sergio Acevedo, un socio del gobernador Claudio Vidal, quien no tardará en ser presionado por Francos. Son claves los seis miembros de la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro firmó el dictamen de mayoría para restringir el uso de los DNU, que fija 90 días de vigencia y la obligación de ser aprobado por las dos cámaras.

Su compañero Juan López presentó un despacho de minoría, con la exigencia de la bicameralidad pero sin plazo. La alianza opositora no imagina a Elisa Carrió ayudando a Milei.