Libragate: Mauricio Macri le quitó apoyo a Javier Milei y facilitó la interpelación a Caputo y Cúneo Libarona

Por primera vez en casi 30 años, el Congreso interpela a un ministro. Mientras hoy se busca instalar un caso sin sustento, traigo a la memoria de los diputados causas graves de corrupción investigadas, juzgadas e incluso algunas con condena firme, en las que el kirchnerismo… pic.twitter.com/nCUCymh6XG — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 30, 2025

Sin un panorama claro, Menem prefirió no retomar el debate reglamentario porque con las ausencias amarillas temía no alcanzar ni siquiera la tercera parte de los votos. El antecedente dejó una alerta en la Casa Rosada: Milei ya no podrá vetar leyes con la garantía de sostener esa decisión en el Congreso.