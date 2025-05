Corrientes: Gustavo Valdés afina la lapicera y le baja el precio al coqueteo entre Camau y LLA

El equipo de Gustavo Valdés desafía a las amenazas opositoras y fortifica su campaña de cara a las elecciones que definirán el nuevo gobernador de Corrientes . En el oficialismo no se alertan por el acercamiento del mileísmo al bloque dirigencial que se alejó de Vamos Corrientes y busca consensuar un nuevo armado trasversal.

Luego de la reunión entre Karina Milei y Valdés en la Casa Rosada , Lisandro Almirón envió la primera señal que abre la posibilidad de que La Libertad Avanza se integre a un frente en la provincia. El diputado y principal referente libertario en Corrientes se sumó el pasado lunes a una nueva reunión del espacio donde confluye la mayoría de la oposición provincial no peronista y en la que, hasta ahora, conviven cuatro precandidatos a la gobernación: Pedro Cassani , José Romero Brisco , Emiliano Fernández Recalde y Camau Espínola .

Al equipo del gobernador, los movimientos no le generan mayores inquietudes. Confían en la buena imagen que Valdés ostenta y apuestan a que la confianza en la gestión podrá trasladarse al candidato que termine por representar a Vamos Corrientes . En el fondo, una conversación pendiente con La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales de octubre también es una carta que podría ponerse sobre la mesa en el momento en que fuera necesario.

Gustavo Valdés Corrientes (2).png Gustavo Valdés y su equipo confían en la buena imagen del gobernador de cara a las elecciones provinciales.

Colombi y el peronismo no arrancan, afirman, mientras le restan importancia al armado transversal que tiene su centro de operaciones en el Hotel Alondra. Con números en la mesa, entienden que Espínola tiene una imagen negativa demasiado alta como para ponerse al frente de ese combo y que ni Cassani ni Romero Brisco superan el piso de adhesiones necesario como para presentarse desafiantes ante el candidato que Valdés todavía no eligió, pero sobre el que espera poder volcar su popularidad.

Entienden que el intendente de Virasoro, Fernández Recalde, podría representar un desafío por la territorialidad de su armado, pero confían en que el radicalismo podrá hacerle frente e imponerse en un eventual mano a mano. “Almirón no es Javier Milei”, advierten al final, sin buscar cargar demasiado las tintas contra el libertario.

¿El fin del purismo de La Libertad Avanza?

Lo cierto es que Almirón no define. El diputado aseguró que se acercó al encuentro del lunes “para escuchar a quienes hoy desean ser parte de las ideas de la libertad en Corrientes y cuidar el respeto a nuestros valores en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Hoy, más que nunca, necesitamos abrazar las ideas de la libertad en cada rincón de nuestra querida Corrientes, impulsando cambios reales y profundos que transformen la vida de todos los correntinos. Por ello, desde LLA Corrientes practicamos una escucha activa y responsable, con el objetivo de tender puentes hacia aquellos que compartan la voluntad de replicar en nuestra provincia el modelo de libertad y transformación que está en marcha a nivel nacional”, refrenda un comunicado oficial del partido que se publicó en paralelo a la reunión.

La presencia del libertario en el encuentro reflotó en la provincia las teorías sobre un supuesto acuerdo de Espínola con La Libertad Avanza. Sucede que como Almirón parece ser el candidato puesto del espacio libertario por su relación con la conducción nacional del partido, el senador también sumó méritos para quedarse con el apoyo presidencial, que en la Casa Rosada niegan públicamente.

Una de las esperanzas que siempre albergó el senador es que el mileísmo lo reciba a partir de un volantazo en la estrategia nacional, que empieza a ponerse en duda a medida que los resultados empiezan a sumar malos presagios. Ya sucedió en Santa Fe y puede resultar clave lo que suceda en Chaco, Salta, San Luis, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, las cinco elecciones que se desarrollarán durante este mes.

Hasta no hace mucho tiempo, Almirón repetía que La Libertad Avanza no tenía interés alguno de sumarse a alianzas que pegaran el espacio a la casta que asegura querer combatir. Su presencia en la reunión del lunes no indica que esa mirada se haya modificado, pero sí da cuenta, al menos, de una flexibilización.

En principio, la idea sigue siendo llevar las banderas de Javier Milei al menú de opciones provinciales, aunque eso tal vez ya no signifique que La Libertad Avanza llevará un candidato propio, carente de un pasado de relieve en la política correntina. Habla como candidato a gobernador, pero su mensaje empieza a dejar entrever la posibilidad de que la aventura de La Libertad Avanza no sea en soledad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lisandroalm/status/1918018210424606871&partner=&hide_thread=false Hay mucho por hacer en Corrientes y tenemos la certeza de que el camino que elegimos es el que traerá algo mejor a los correntinos y que permitirá que la provincia sea un ejemplo para el resto del país.



Gracias por formar parte de esta batalla @inakiigutierrez, @marianoperez912! pic.twitter.com/fwl2Z2aHW2 — Lisandro Almirón (@lisandroalm) May 1, 2025

En la reunión del Hotel Alondra estuvieron Any Pereyra (Partido Liberal), Ingrid Jetter (PRO), Aníbal Godoy (Acción por Corrientes), Marcelo Chaín (Unidos por Corrientes), Elvira Miranda (titular del SACRA), y Oscar “Chino” García (Partido Nuevo), entre otros dirigentes que también incluyeron al diputado Federico Tournier y la titular de La Libertad Avanza en la provincia, Laura Marcoré.

Tiempo de descuento en Corrientes

Valdés tiene que establecer la fecha de las elecciones, que, según marca la Constitución provincial, deberían ser entre el domingo 10 de agosto y el 5 de octubre. De la fecha elegida también dependen los tiempos para dar a conocer la convocatoria, que deberá hacerse efectiva con 90 días de anticipación, por lo que entre mayo y junio esa decisión ya debiese estar tomada.

Aunque los plazos legales lo habilitan, el primer domingo de octubre estaría prácticamente descartado porque, en caso de no resolverse en la primera vuelta, el ballotage tendría que realizarse tres semanas después. Es decir, el domingo 26 de octubre, fecha de las legislativas nacionales. Por esa razón, todos en Corrientes esperan votar en septiembre.

En el medio, hay que definir candidaturas. Colombi recorre la provincia buscando posicionar su postulación desde el histórico Encuentro por Corrientes (ECO) y el peronista Tincho Ascúa busca ganar visibilidad en una cancha que quedó bastante inclinada luego de la interna que no logró unificar posturas en el peronismo.

En ese contexto, la atención está centrada en el frente transversal y en el radicalismo. Ambos bandos repiten lo mismo: los aspirantes que mejor midan serán los que queden a la cabeza de las listas. En el caso de Vamos Corrientes, la palabra del gobernador Valdés, titular de la UCR y socio mayoritario de la alianza oficialista, resultará terminante.

En las últimas semanas, resurgió en el oficialismo un actor central que parecía haberse quedado afuera de carrera, aunque sus acciones volvieron a revalorizarse. Se trata de Eduardo “Peteco” Vischi, titular del bloque radical en el Senado.

Peteco Vischi Vamos Corrientes campaña.png

De reconocida trayectoria en el radicalismo correntino, Vischi se quedó en la puerta de la gobernación ocho años atrás, cuando parecía número puesto para suceder a Colombi, el caudillo que finalmente optó por Valdés. Ahora, cuando todo parece indicar que Juan Pablo Valdés será ungido por su hermano como candidato, el senador empieza a jugar la carta de su cercanía con algunos actores libertarios que garantizarían a la provincia el feedback con la Casa Rosada, central para la gestión.

Sucede que más allá de la relación institucional que Valdés tiene con las autoridades nacionales, el rol que Vischi ocupa en el Congreso habilitó otro tipo de dinámica en las relaciones que podría servir de anzuelo ante la porfía libertaria.

Si bien ni el hermano del gobernador, Juan Pablo, ni Eduardo Tassano, el intendente de la capital que sigue anotado en el listado de posibles candidatos, puede ofrecer eso al interior del valdesismo, la posición de Vischi quedó también en el centro del tironeo luego de su cambio de postura que lo llevó a votar en contra de su propio proyecto para conformar una comisión que investigara a Milei por la criptoestafa $LIBRA.

Sin embargo, el senador dice que se siente “preparado” y echa mano al tradicional argumento de estar “donde sea necesario” cuando le preguntan por sus aspiración inmediatas. Se reconoce como parte de Vamos Corrientes y no plantea correrse de ese lugar.