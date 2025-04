Libragate: Guillermo Francos es interpelado y la oposición busca citar otra vez a Toto Caputo y a Cúneo Libarona

Los gobernadores hicieron un aporte a la Casa Rosada, pero no alcanzó para evitar el cuórum. Raúl Jalil (Catamarca) dejó bancas vacías de UP, pero no así su colega Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Maximiliano Pullaro no ayudó con la ausencia de Melina Giorgi (DPS).

Además de los radicales, ayudaron a la administración libertaria los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqua (Misiones), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis). No así Martín Llaryora, quien volvió a ser decisivo para complicar a Javier Milei en el Congreso.

LLA se mantuvo en la resistencia con la UCR (sólo ayudó Julio Cobos), los partidos provinciales y el PRO, que de todos modos tiene muchas ausencias (no está Silvia Lospennato, candidata a legisladora porteña) y por lo tanto la oposición no tiene chances de perder cualquier votación para ordenar la sesión.

Primer triunfo de la oposición

Los miembros del gabinete tienen más dificultades para justificar el faltazo, porque el artículo 71 de la Constitución permite que sean citados. Al inicio de la sesión, el diputado Fernando Carbajal, de DPS, pidió una moción de censura a Francos por la ausencia de sus ministros.

Cúneo Libarona envió una nota antes de que arrancara la sesión, en la que justificó su ausencia por los compromisos asumidos. "En relación de las competencias de tareas a mi cargo, la Unidad de tareas de investigación (UTI), pronto remitiré información a la justicia".

Caputo también remitió un escrito y explicó que no pudo asistir por "cuestiones impostergables de agenda" y aclaró que su cartera no ha tenido vinculación sobre criptoactivos. Las cartas le jugaron una mala pasada a LLA: el kirchnerismo pidió votar un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo, para esperar que asistan los ministros. Se pondrá a consideración al final de la sesión.

#Diputados Francos: "El Presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la libertad y/o la moneda Libra"



"No existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional en el proyecto mencionado" aseguró el Jefe de Gabinete

La maniobra no tomó por sorpresa a Menem, que apeló al reglamento para esperar al final de la sesión y lo logró. De todos modos, ante las ausencias de sus aliados no le será fácil que pueda ganar esa votación. Su decisión ocasionó un coro de gritos en la oposición, que exigió sin éxito votar el cuarto intermedio ahí mismo.

Cecilia Moreau (UP) planteó su moción varias veces, pero no fue tenida en cuenta. "No corresponde que una situación particular desplace una general", insistió Menem. La pelea por los ministros ausentes seguirá al final de la sesión, que no durará menos de 7 horas. "¡Estamos hablando de dos chantas que no quieren cumplir con la Constitución!", gritó Pablo Juliano (DPS). Fue necesaria una intervención de Pichetto para demorar la votación.

Tarde larga para Guillermo Francos

La reunión de labor parlamentaria fue accidentada, porque no hubo acuerdo sobre la modalidad de sesionar. La oposición quería hacer un intercambio más fluido de preguntas y respuestas, para evitar que Francos eluda las consultas con discursos genéricos.

El formato definido contempla 60 minutos para que exponga Francos, que pueden extenderse a 90. El mismo tiempo tendrán los bloques "interpelantes", pero la disputa se dio por la cantidad de preguntas de cada fuerza. Finalmente hubo un acuerdo para que haya bloques tengan un fragmento de preguntas y el jefe de Gabinete pueda interrumpir las respuestas para acceder a información.

Unión por la Patria tendrá 38 minutos, Encuentro federal 20, DPS, 17; la Coalición Cívica nueve y la izquierda sólo seis. Después habrá un cierre por bloques, pero el jefe de Gabinete no tiene previsto quedarse a escuchar esos discursos.