Ley penal juvenil: La Libertad Avanza logró cuórum con ayuda del massismo y avanza hacia la aprobación

La Libertad Avanza se encamina a tener otra jornada victoriosa en el Congreso : en Diputados , el oficialismo consiguió cuórum para iniciar la sesión donde se tratará la reforma a la ley penal juvenil, que tiene una baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Contó con la ayuda de aliados habituales y estuvo en el recinto Ricardo Gutiérrez .

Massa apoyó históricamente la baja de la edad punible. Durante el debate en comisión, Gutiérrez adelantó su rechazo en general y consideró que la discusión debería ser parte de una reforma del Código Penal. En la sesión de este miércoles se mantuvo en la zona central de la oposición para ayudar si hacía falta.

Luego confirmó que no apoyará en general, pero recordó que su texto su postura de encarcelar menores de 14 años. "Mi bloque presentó un proyecto con diferencias sustanciales", dijo el diputado de Dolores.

No será la única vez en la jornada que se divida el peronismo en la jornada: como anticipó Letra P , el bloque Unión por la Patria también votará dividido el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea. El sector rebelde, liderado por Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel , votarán a favor del acuerdo .

El cuórum de 129 legisladores presentes tuvo la presencia de La Libertad Avanza , 20 del interbloque Fuerza del Cambio (diez PRO, seis UCR, dos MID, Karina Banfi y José Luis Garrido ) y los socios de los partidos provinciales de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán y Catamarca, que funcionaron como aliados sólidos.

La curiosidad es que la exlibertaria Lourdes Arrieta fue la única integrante del interbloque Unidos (que incluye a Provincias Unidas y Encuentro Federal) en ingresar para aportar al inicio de la sesión. De todos modos, la mayoría del espacio de 22 miembros votaría a favor: sólo la dupla socialista Pablo Farías y Esteban Paulón; y la cordobesa Natalia de la Sota.

El debate, que podría extenderse diez horas, continuará luego con el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ambos temas tendrían consenso para ser aprobados con divisiones del peronismo y respaldo de la mayoría del recinto. El Senado buscará llevar estos temas al recinto el jueves 26, al filo del cierre de sesiones extraordinarias.

La Libertad Avanza, con nueva ley penal

Como explicó Letra P, el dictamen que se tratará es el mismo consensuado el año pasado, con modificaciones al proyecto enviado por Patricia Bullrich en agosto de 2024. La edad punible es de 14 y no de 13 (actualmente es de 16); y la pena máxima será de 15 años; cuando el proyecto original tenía 20.

En caso de penas menores, se aplicarán medidas paliativas, en caso de que no haya registro de muerte o violencia física sobre las personas; o si se trata de delitos culposos, sin lesiones, causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes.

Las condenas, en tanto, no deberán permitir que los menores se mezclen con los mayores. La principal demanda de las provincias tiene que ver con los profesionales implicados en la resocialización.

El proyecto fue defendido por Laura Rodríguez Machado, del PRO, quien explicó que los especialistas en neurociencia y salud mental coincidieron en que a los 14 años los adolescentes "tienen discernimiento y voluntad para comprender la ilegalidad de sus actos".

La cordobesa aclaró que no se trata de "encarcelar menores", sino de un régimen integral, "con nueve tipos de sanciones y la privación de la libertad como último recurso, con penas proporcionales y alternativas como mediación, restricciones de acercamiento y seguimiento judicial".

Manifestación a favor

Después de un día de manifestaciones en contra de la reforma laboral, que incluyeron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, este jueves la plaza del Congreso amaneció con desechos de los enfrentamientos, pero sin organizaciones dispuestas a reclamar.

La única protesta está frente a la entrada principal de Diputados, sobre calle Rivadavia, y la encabezan familiares de víctimas de asesinatos realizados por menores de 16 años. Se encuentran Jeremías Monzón, el adolescente santafesino acribillado a puñaladas por sus amigos de 15. También están los allegados a Ezequiel Altamira, fallecido tras recibir una golpiza a la salida de un boliche de Ituzaingó.

Los manifestantes exhiben las imágenes de las víctimas con pancartas. No se descarta que puedan ingresar al recinto a aplaudir la aprobación del proyecto, que se espera recién para las 21 horas.