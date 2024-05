Ley ómnibus y pacto fiscal: en qué falló el Gobierno y cuál es su apuesta final

"Tenemos que aclarar que el proyecto original en Diputados no fue retirado por el Ejecutivo. Se cayó por impericia del oficialismo por no conocer el reglamento de la cámara. Empecemos una discusión honesta. No nos subestimen", recibió la neuquina Lucila Crexell el martes a Guillermo Francos. Mala señal. El ministro del Interior maniobró con la amabilidad de siempre para evitar el choque.