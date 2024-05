Javier Milei no tiene los votos y busca romper UP para sancionar la reforma fiscal

El presidente Javier Milei no tiene los votos en el Senado para sancionar el proyecto de reforma fiscal aprobado el martes en Diputados, debido a que los gobernadores patagónicos y otros posibles aliados no respaldan el aumento de los mínimos no imponibles de Ganancias. El Gobierno apuesta a romper Unión por la Patria (UP) para conseguir lo que le falta.