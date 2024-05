Osvaldo Jaldo presiona a los senadores de Tucumán para que voten a favor de la ley ómnibus y el paquete fiscal

“El gobierno nacional necesita de las legislaciones para poder gobernar. Leyes que le tiene que dar el Congreso, de las que se puede o no estar de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es no darle las herramientas necesarias para que pueda gobernar en un momento económico y social muy difícil del país”, explicó Jaldo en radio Mitre, cuatro días después de su reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos.