Si el Senado no aprueba la ley ómnibus, Javier Milei hará un Cabildo en Córdoba, pero sin los gobernadores

Después de innumerables idas y vueltas, y acorralado por la posibilidad de no tener una sanción definitiva de la ley ómnibus XS antes del 25 de Mayo, Javier Milei decidió adoptar una postura mucho más pragmática. El Pacto de Mayo se hará sí o sí en la fecha patria, pero condicionado para "la casta". Sin la cámara alta no aprueba las reformas, el Presidente ejecutará un plan B: cambiará de locación, del Palacio de Justicia se mudará al Cabildo de Córdoba, y no invitará a los gobernadores sino "a ciudadanos de a pie".