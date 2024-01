El diputado del PRO José Núñez planteó reparos al proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso y, si bien reafirmó su voluntad de acompañar en general a la hora de la votación, no descartó que vote en contra de esos artículos en particular si es que llegan al recinto. La decisión del oriundo de Santa Fe abre la puerta a una nueva complicación para el oficialismo, que sigue sin lograr una negociación fluida con los sectores dialoguistas de la oposición y así pone en riesgo la aprobación de los capítulos que considera más importantes de la ley.

Otro tema en el que Núñez no aseguró su apoyo fue la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria . “Cambiémosla, ya se demostró que con la actual los jubilados perdieron contra la inflación, pero no la suspendamos y terminemos dependiendo de la buena voluntad del presidente, sea Milei o el que sea”, apuntó.

Negociarían otros capítulos de retenciones y jubilaciones



Por último, la restitución del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría también genera dudas en Núñez. Si bien, en su momento, no acompañó la quita del mencionado tributo porque la consideraba “una medida electoralista y cortoplacista de Massa”, Nuñez no está de acuerdo con el impuesto. “Si se va a volver a poner, ¿cuál va a ser el piso? ¿Cuál es la escala?”, inquirió y pidió que la actualización del mínimo no imponible sea “automática, no por decreto”.