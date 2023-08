José Núñez: "El tándem Bullrich-Pullaro va a ser indestructible"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjosenunezjurado%2Fstatus%2F1686028604965036032&partner=&hide_thread=false Junto a May Serra y Leila Widder brindamos una Conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe. Desde el Polo Cultural de la UNL presentamos la propuestas de nuestra lista de precandidatos a Diputados Nacionales y manifestamos el compromiso de ser #LaFuerzadelCambio pic.twitter.com/5IdiIojXGY — José Núñez (@josenunezjurado) July 31, 2023

-Usted integró el armado de Carolina Losada en las PASO provinciales, ¿qué balance hizo de esa experiencia?

-Tenemos una campaña nacional en Santa Fe de mucho respeto. Me he cruzado con mi adversario Cacu Cándido y siempre con mucho respeto, mucha educación y resaltando las cosas buenas de Maxi Pullaro. Es lo que más me importa porque los santafesinos aprovechan las PASO, que son una herramienta que sirve para que, en vez de cambiar todo a dedo, lo decidan los ciudadanos. Soy una persona respetuosa, jamás me vas a encontrar hablando mal de algún integrante de Juntos por el Cambio.

-Infiero que habla de las declaraciones que hizo Lucio Guberman en Suma, jefe de campaña de Losada.

-No, siempre me focalicé en lo nacional porque mi trabajo y mi rol está con los ojos puestos en la Nación. Desde el primer momento que se cerraron las listas provinciales tomé la decisión, junto al equipo, Federico Angelini, Cristian Cunha y todos los que conformamos la mesa del PRO Santa Fe. Decidimos que antes de jugar acá en lo local tenía que quedarme en Buenos Aires a ocupar el lugar que con tanto esfuerzo y tantos años hemos logrado.

-¿Y qué reflexión le merece que Bullrich haya jugado muy fuerte con Losada, pero el ganador haya sido Pullaro?

-Me lo dijeron varios ciudadanos que decidieron votar a Max: "Nosotros vamos a votar a Patricia, sabemos separar, no nos subestimen". A Patricia, entre 2015 y 2019, le tocó la dura responsabilidad de ser ministra de Seguridad de la Nación para el gobierno de JxC que lideraba Mauricio Macri, y a Pullaro le tocó, mira qué casualidad, la responsabilidad de ser el ministro de Seguridad del gobierno del Frente Progresista que lideraba Miguel Lifschitz. Y laburamos juntos porque Patricia fue la ministra más federal de todos los ministros del gobierno de JxC. Se sentó con los 24 ministros de Seguridad de cada provincia, diseñaron un plan juntos para abordar la problemática de cada lugar y, en el caso de los santafesinos, Patricia vino muchas veces, puso el cuerpo y con el trabajo mancomunado que hicieron con Maxi lograron bajar el 30% de los homicidios y el 50% de los delitos.

-¿Y qué rol le asigna a Pullaro en el futuro?

-Necesitamos no solamente que se vote a un gobernador con la contundencia que van a hacer los santafesinos, sino también que voten la lista de diputados provinciales con mucha contundencia y también a los senadores departamentales. Si logramos eso, Maxi va a ser el primer gobernador, desde que existe la Boleta Única en la provincia, que va a tener a favor la Cámara de Diputados y probablemente la Cámara de Senadores. Eso le va a dar un poder que le va a permitir hacer las transformaciones profundas que Santa Fe necesita, porque muchas veces hay gobernadores que tienen buenas intenciones, pero al tener las cámaras que le ponen obstáculos, que inclusive lo extorsionan, no se logran los objetivos. Lo mismo va a pasar si Patricia es presidente.

-¿Qué opinión le merece que Pullaro juegue con Larreta?

-Pullaro ha hecho una declaración muy correcta, donde dijo que él personalmente iba a votar a Larreta, pero que su estructura política quedaba abierta, porque era muy respetuoso de la cantidad de dirigentes que simpatizan con Patricia. Maxi sabe que en el caso de que Patricia sea electa presidenta, el la conoce, tiene mucha confianza, sabe que va a trabajar para transformar la Argentina, por un lado, y la provincia de Santa Fe, por el otro. A él lo vi muy cauto, muy respetuoso, las PASO sirven para eso, lo que te dije antes, la gente decide.

-En el caso de que Bullrich gane las PASO, ¿los imagina trabajando juntos sin dificultades?

-Si Patricia gana las PASO, el tándem que se genera, Maxi gobernador, Patricia presidente, va a ser indestructible. Vamos a poder salir del estancamiento, vamos a poder terminar con los privilegios de aquellos que hoy nos tienen atrapados, vamos a poder potenciar la provincia de Santa Fe. No me imagino un tándem mejor. Y no porque yo pertenezca a la lista de Patricia, porque yo te aclaro, yo la elegí, yo elegí participar acá con Patricia sin saber que me iba a tocar encabezar o que me iba a integrar a la lista de diputados. Yo confío en Patricia.