Sobre su apoyo a Milei, Nuñez argumentó qué “Argentina necesita un cambio y los argentinos decidieron que quien tiene que conducir ese proceso de cambio es él, aunque a mí me hubiera encantado que sea Patricia ”. ¿Puede ser un error el apoyo de parte del PRO al minarquista? “Y sí, nos podemos equivocar si lo elegimos, porque nos podemos equivocar, pero con el otro ya sabemos que estamos equivocados. Milei tiene el beneficio de la duda, lo otro es certeza, y ya sabemos lo que no queremos”, clausuró las dubitaciones quien resultara reelecto como diputado el domingo pasado.

Sin embargo, para el diputado nacional nada asegura que con el libertario la situación no vaya a empeorar. De hecho, cree que las probabilidades son “50%-50%”, aunque luego corrigió su pronóstico: "33% mejor, 33% igual y 33% peor". No obstante, aclaró que "de la otra manera sé que no hay ninguna posibilidad de ir a algo mejor, porque ya hace veinte años que están gobernando y lo único que hicieron es cagarse de risa de los que se están cagando de hambre, ¿cuánto más necesita el pueblo argentino para entender que no es por ahí?", se preguntó.