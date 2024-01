Ley ómnibus: Santiago Caputo amenazó con bajar la sesión si no se aprueban las privatizaciones

El asesor presidencial Santiago Caputo amenazó a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados con retirar el proyecto denominado ley ómnibus si no están los votos para aprobar el artículo que habilita la privatización de 39 empresas públicas.

"No estamos dispuestos a negociar este tema. Si lo van a votar en contra, preferimos que no se trate nada", amenazó el enviado del presidente Javier Milei para negociar la letra chica del proyecto, durante reuniones que mantuvo con referentes de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (partidos provinciales). Como explicó Letra P , las declaraciones de emergencias y las privatizaciones son los temas más tensos de la negociación, luego de que el Gobierno retirara el capítulo económico y fiscal.

En cuanto a las emergencias (que conllevan la facultades delegadas para gobernar sin el Congreso ), la polémica no está cerrada, como explicó Letra P . El Gobierno aceptó eliminar las materias previsional, sanitaria y fiscal, pero se resiste a borrar la tarifaria, seguridad y energética. En la oposición dialoguista tratan de resolver este tema mediante un cambio de las bases para cada área.

Respecto a la autorización de privatizaciones, no hay puntos de encuentro y este martes los potenciales aliados buscarán acercar una oferta final para no ser responsabilizados de frustrar la sesión. Una alternativa que evalúan es achicar la cantidad de empresas privatizables, que en el dictamen quedó en 39, con tres que tendrán mayoría accionaria del Estado: Banco Nación, Nucloeléctrica y Arsat.

Las diferencias no están sólo sobre la protección de las empresas, sino que el debate es además respecto a la metodología de venta. En la disidencia presentada por la UCR, se propone que cada operación esté sujeta al aval de las dos Cámaras del Congreso. La de HCF acepta la privatización en paquete, con el compromiso de un debate posterior en el parlamento.

En su dictamen, la Coalición Cívica seleccionó 14 empresas para vender. Hay varias que toda la oposición quiere proteger por considerar que son estratégicas o forman parte de intereses jurisdiccionales como Dioxitek, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (Ymad) o Radio Nacional del Litoral.

Tanta es la tensión por este tema que el PRO, que no tiene objeciones, oficiará de nexo con el Gobierno para llegar a una postura común, que podría ser habilitar la venta de un puñado de compañías y dejar el resto para una discusión posterior. Aerolíneas Argentinas estaría en el paquete.

Intransigencia violeta

La Libertad Avanza no cede y defiende la letra del dictamen, que propone autorizar la privatización y dejarla sujeta a un dictamen no vinculante de la comisión bicameral de reforma del Estado y privatizaciones, creada en los años noventa. Caputo no dio margen para retroceder un solo paso.

De hecho, el capítulo de privatizaciones aparece como los temas no negociables en un semáforo creado por el oficialismo este lunes: está pintado de violeta. Otras cuestiones, como impuestos internos, biocombustibles y pesca, fueron coloreados de amarillo, porque el Gobierno puede dejarlos caer si no hay acuerdo. Bajar la sesión es un trámite sencillo para LLA: alcanza con que el grupo de 11 diputados que la pidieron retire su presentación.

La intransigencia del joven consultor (sobrino del ministro de Economía Toto Caputo), quien la semana pasada estuvo a cargo de conseguir la firma del dictamen, obligó a los bloques dialoguistas a dar señales favorables este martes. La UCR, por caso, anunció su decisión de dar cuórum y votar a favor del proyecto en general. Una declaración similar hizo Miguel Pichetto, jefe del bloque HCF.

Referentes de ambas bancadas, junto a Innovación Federal, que tienen la llave del cuórum, se reunirán este martes por la tarde para definir una postura común sobre privatizaciones y otros temas que aún están en discusión, como las emergencias y el capítulo de seguridad. A las 19, las autoridades de todos los bloques se reunirán con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para coordinar el guion de la sesión.

El oficialismo y los dialoguistas se encontrarán con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien pedirá que el debate retorne a comisión por la cantidad de modificaciones negociadas desde que se firmó el dictamen. En algunos sectores de la oposición no lo consideran descabellado, pero quieren terminar este tema cuánto antes. Temen que el oficialismo quiera dejarlo inconcluso para culparlos de obstruir el Gobierno. Lo creen probable.