Ley ómnibus: la UCR dará cuórum y votará en general

El cordobés destacó el trabajo "en tiempo récord para mejorar la propuesta del Gobierno" y exigió "una sesión razonable en su proceder". Circos romanos, no", pidió. Aseguró que su partido dará "las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían a cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre", cerró De Loredo.

Como detalló Letra P, de los 34 radicales hay 14 que no quieren votar la ley ómnibus, pero estarían dispuestos a facilitar la sesión y abstenerse para no ser responsabilizados de frustrarla. Siete integrantes de ese grupo díscolo se negaron a firmar el dictamen del oficialismo. El principal exponente es Facundo Manes, quien no participó de la reunión de bloque. Si estuvo su principal ladero, Pablo Juliano, quien aseguró que la tropa rebelde aceptaba la decisión mayoritaria. Los referentes externos de este sector son el presidente del partido, el senador Martín Lousteau, y el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales.