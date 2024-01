Ley ómnibus: pese a los cambios de Milei, jubilaciones y retenciones complican el acuerdo

El borrador con las modificaciones al proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso no dejó del todo conforme a los bloques de la oposición que negocian con el Gobierno para aprobar esta semana alguna versión de la iniciativa, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (partidos provinciales).

En estas condiciones, el escenario más probable es que la oposición dialoguista firme su propio dictamen y busque imponerlo en el recinto. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció este domingo que el plenario de comisiones será el martes, pero al cierre de esta nota no había sido convocado. El plan del riojano es sesionar antes del fin de semana.

En cuanto a jubilaciones, el gobierno tomó el reclamo de los potenciales aliados y creó una nueva fórmula de movilidad para reemplazar a la actual, que rige desde 2020 y combina la variación de los aumentos salariales con la de la recaudación de Anses. La idea original de Milei era que no haya ninguna vigente.

El cosecretario de la #CGT , Pablo Moyano, ratificó el paro general y desafió a Bullrich por el Protocolo Antipiquetes En declaraciones radiales le advirtió: "A nosotros no nos corre nadie, ni con multas ni con la cantidad de milicos que van a poner en la calle" pic.twitter.com/nu5bvoMHwa

Referentes de la oposición consultados por Letra P no están seguros de que los jubilados no pierdan, porque entienden que esta ingeniería contable podría omitir la inflación de diciembre, que fue récord, y provocar una merma real de los haberes. Será un tema de estudio de todas las bancadas este lunes.

"El problema que tenemos es un tema de empalme, donde decimos que tiene que ser para atrás. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", sostuvo Karina Banfi, vicejefa del bloque UCR. Para animar el debate, Milei incluyó en la reforma la eliminación de las jubilaciones de privilegio, para presidente y vicepresidente, que de todos modos no afectarían las que están vigentes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgmontenegro_ok%2Fstatus%2F1749406228147536302%3Ft%3D5H4_j_aLtTbA30-URx6NyQ&s=08&partner=&hide_thread=false Quiero manifestar con claridad mi rechazo al capítulo referido a la pesca, incluido en la Ley Ómnibus, que se está tratando en el Congreso de la Nación.



Si bien todas las actividades pueden ser mejoradas, esos cambios tienen que ser virtuosos y no improvisados. Cualquier… — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 22, 2024 El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, rechaza la nueva versión sobre la pesca de la ley ómnibus.

Retenciones y FGS

El Presidente no cedió con el reclamo de eliminar la suba de las retenciones a las exportaciones y se mantuvo firme con la postura que sus funcionarios acercaron el jueves: aumentan de 31 a 33% para los subproductos de la soja y las demás se elevan a 15%, a excepción de 35 actividades de economías regionales que no tendrán incrementos. Se descuenta que ese artículo será bochado por los dialoguistas.

El capítulo de privatizaciones tampoco cumplió del todo las expectativas de la oposición. Excluida YPF del listado original de 41 compañías, la propuesta de Milei es que sobre el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica el Estado “solamente puede realizar una privatización parcial”. El reclamo de los eventuales aliados es que las ventas de las empresas estén sujetas a un dictamen vinculante de la bicameral de modernización del Estado y control de las privatizaciones.

El destino del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses no aparece entre las modificaciones propuestas por Milei, pese a que fue uno de los temas negociados la semana pasada. El proyecto plantea liquidar las acciones y títulos. La UCR no está de acuerdo, mientras que HCF e IF quieren garantizar un flujo mínimo de fondos a las provincias para cubrir sus déficits previsionales.

Más cambios

Milei cedió al reclamo de la oposición y redujo hasta el 31 de diciembre de 2024 la declaración de la emergencia, con la opción de prorrogarla por uno más con la autorización del Congreso. Sólo se eliminaron las materias de social y de defensa, pero se limitaron los alcances de las nueve que se mantuvieron. En los capítulos de biocombustibles, hidrocarburos y pesca, reescribió las nuevas reglas de juego a partir de las negociaciones con los gobernantes de las zonas afectadas que dedicarán la mañana a leer los detalles de las propuestas.

La nueva versión de los artículos sobre pesca no conformó al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, porque se contemplan la protección de los puertos nacionales y de la tripulación argentina en los barcos, pero se sostienen las licitaciones de las cuotas. “Siempre voy a defender los intereses de mi ciudad, mis vecinos y de todos los sectores productivos privados que hoy generan más del 90% de los puestos de trabajo en Mar del Plata”, reclamó.

Milei aceptó otras sugerencias de la oposición, como la de excluir a exfuncionarios (con 5 años de antigüedad) y no residentes del blanqueo, reducir la baja dispuesta al impuesto a los bienes personales y crear un premio para los contribuyentes cumplidores. También cumplió con el PRO, su aliado fijo, en reducir los requisitos para asumir en la Oficina anticorrupción y la Sigen; y limitar la actividad política de los empleados públicos.

El presidente aplazó para marzo el debate de la reforma política, que contempla la nueva composición de la Cámara de Diputados (en función de fallos de la justicia electoral), el sistema de votación por circunscripción uninominal para elegir miembros de ese recinto y la eliminación de las primarias.

Milei no quiso aplazar otros capítulos del proyecto para marzo, como pedía la oposición, pero aceptó reducir las modificaciones propuestas. Por caso, mantendrá la asignación específica para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), pero con más restricciones en su funcionamiento.

También retocó las reformas de las leyes ambientales (bosques y glaciares) y se especifican los alcances de la educación a distancia o híbrida (que combina presencialidad y remoto), con el objetivo de promover la presencialidad incorporando gradualmente los entornos virtuales.

Como anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se eliminó el artículo que prohíbe la congregación de tres personas, aunque no se cambiaron las penas por organizar manifestaciones ni el aumento de los casos de legítima defensa. Las modificaciones al nuevo Código Civil y Comercial se acotaron, luego de las críticas de los especialistas. Por presión de Miguel Pichetto, jefe de HCF, tampoco se tratará la ley de juicio por jurados.