Live Blog Post

Para Adorni, la nueva versión de la ley ómnibus es "superadora"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el oficialismo haya "negociado" las modificaciones de la ley ómnibus con la oposición y explicó que entendió "algunas propuestas que significan una mejora" en la iniciativa. "Para nosotros, la ley es superadora, estamos muy contentos con eso", resaltó.

“No cambió nada, dijimos que no nos íbamos a dejar extorsionar y no negociamos absolutamente nada”, insistió el portavoz y remarcó: “Los avances que tuvimos es simplemente eso”. “Ese modelo de 'toma y daca' nunca se va a aplicar en el gobierno de Javier Milei”, prometió Adorni.

“No negociamos, no lo hicimos ahora y no lo haremos jamás”, reiteró el funcionario en su conferencia de prensa en Casa Rosada y afirmó: “El rumbo de la Argentina no es negociable”.