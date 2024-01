Unión por la Patria exigió la presencia de Posse, Caputo y Sturzenegger en el Congreso

Live Blog Post

Bregman: "No quieren discutir la ley, quieren que esto pase rápido por el Congreso"

La diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT-U) afirmó que el gobierno de Javier Milei "no quiere discutir la ley (ómnibus), quiere que pase rápido por el Congreso".

Previo al debate en Comisiones de la Cámara de Diputados, Myriam Bregman consideró: "Todos los ministros deberían venir. Nosotros no tenemos ninguna comunicación ni consta en ningún lado su presencia. No quieren discutir, quieren que esto pase rápido por el Congreso".

La excandidata presidencial aseguró que el FIT-U no acompañará las medidas propuestas por el jefe de Estado. "Nosotros no le vamos a votar nada. Esta es una ley que ataca los derechos de trabajores y trabajadoras promoviendo el trabajo no formal", expresó. Además, aclaró que el Poder Ejecutivo "quiere llevarse la suma del poder público" y que Argentina está "ante una situación grave".

"Nosotros no estamos para sugerir a un monarca. A mí, como mujer, me resulta ofensiva la palabra sugerencia. Estoy para representar los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora", sostuvo la legisladora en relación a los dichos del mandatario, quien "acepta sugerencias" para modificar la ley ómnibus.

"No nos dieron la palabra, no nos dejaron hablar. Espert no tiene las condiciones mínimas personales ni morales para estar al mando de una comisión. Linda con la violencia de género", subrayó Bregman.