Martín Lousteau votará en contra de la ley ómnibus: "Tiene más vicios que virtudes"

Lousteau votará en contra de la ley ómnibus: "Tiene más vicios que virtudes"

El senador de la UCR arremetió contra el oficialismo y confirmó que votará en contra del dictamen de mayoría. "Se dijo recién que no se le aprobó ninguna ley al gobierno de Javier Milei, pero este Gobierno mandó dos leyes nada más, lo que sí hizo fue dictar 25 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)", afirmó.

Y agregó: "Este proyecto tiene más vicios que virtudes, en esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora, para siempre, a los jubilados se les dice que hay que esperar, para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años, en el paquete fiscal para los más millonarios de la Argentina hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben cuánto van a cobrar el mes que viene".

El senador de la UCR confirmó su rechazo al dictamen de mayoría: "Voy a votar en contra de la Ley Bases como está, creo que hay muchas cosas por corregir. Queremos un Estado más chico, pero más sensible y justo. Desburocratizar el Estado no es romperlo todo. Eso no es dejar de gestionar el Estado".