Ley ómnibus XS: Martín Lousteau dará cuórum y el Gobierno necesita que no se abstenga

Luego de la rebelión del bloque de Santa Cruz, Martín Lousteau se reunió con Victoria Villarruel y garantizó que facilitará el inicio de la sesión de este miércoles en el Senado para debatir la reforma fiscal y la ley ómnibus, pero no confirmó si se abstendrá en la votación o irá por el rechazo. Si toma la primera opción, la sesión podría caerse.

En las cuentas oficiales ya se da por hecho que el radical Maximiliano Abad , indeciso hasta este martes, ayudará al Gobierno. Con él y sin la dupla santacruceña, integrada por José María Carambia y Natalia Gadano , La Libertad Avanza tiene un techo de 36 votos, la mitad del recinto. El desempate para cada votación está en manos de la presidencia de la Cámara, que ocupará Villarruel y el libertario Bartolomé Abdala . Para considerar un proyecto, debe haber al menos 37 bancas ocupadas. Si el economista, Unión por la Patria y Santa Cruz, se abstienen, no se puede votar.

Lousteau, por ahora, asegura que hará ese juego y defenderá el dictamen de minoría en el recinto, pero mientras mantenga la silla ocupada será funcional al Gobierno. En el bloque radical confían en que el economista no impedirá la sesión y ganará por doble: se diferenciará de Javier Milei y no podrá ser acusado de obstruccionista. Además, en una votación en particular, con conseguir un voto, el titular de la UCR podrá reescribir cada artículo.