Ley ómnibus: La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría y dividió a los dialoguistas

Con todo, el dictamen de LLA cosechó 55 adhesiones (34 en disidencia), diez más que Unión por la Patria, y será el primero en votarse cuando el proyecto se trate en una sesión, que aún no fue convocada. Hubo otros dos dictámenes de sectores de HCF, la heterogénea bancada conducida por Miguel Pichetto ; uno de la Coalición Cívica; y otro del socialismo y Margarita Stolbizer . Por el rechazo, también presentó un despacho Christian Castillo , del Frente de Izquierda.

LLA sumó así cuatro votos de HCF, dos de IF, cuatro HCF y ocho de la UCR, que tuvo la misma cantidad de vocales en las comisiones que no quisieron firmar. “Se pueden llevar un dictamen, pero no la ley”, vaticinó Fernando Carbajal, uno de los díscolos, que tienen como referente a Facundo Manes. Los radicales que adhirieron, plantearon una disidencia sobre más de 140 artículos que intentarán cambiar en el recinto.