San Isidro: denuncian uso de móviles policiales para reprimir a la oposición vecinal*

En San Isidro, la democracia quedó bajo ataque. Móviles de la Policía Municipal y personal uniformado secuestraron material de campaña del espacio Acción Vecinal San Isidro es Distinto, que lidera Gustavo Posse. El objetivo: impedir que la oposición hiciera llegar su mensaje a los vecinos.

Según denunció el espacio vecinalista, los operativos se repitieron en varias oportunidades. En respuesta, la agrupación presentó una denuncia ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que decidió intervenir y dar traslado inmediato de las actuaciones a la Fiscalía Penal.





Gustao Posse SI Intervención de la Junta Electoral de Buenos Aires El organismo electoral resolvió remitir la denuncia a la Unidad Funcional de turno del Departamento Judicial de La Plata, al considerar que empleados municipales y efectivos policiales habrían cometido un delito. De confirmarse, quedaría en evidencia el uso irregular de recursos del Estado con fines de persecución política.

Nueva denuncia por represión a militantes El clima político se tensó aún más con un nuevo episodio. Militantes de otro espacio político fueron perseguidos mientras realizaban pintadas de campaña. Además del secuestro de los materiales, la situación derivó en un corte de calle protagonizado por manifestantes.

Reclamo de Acción Vecinal Desde Acción Vecinal San Isidro es Distinto reclamaron que la Justicia avance con firmeza y que se sancione a los responsables de estos actos que, según advirtieron, buscan manipular el proceso electoral mediante la intimidación. “El uso del aparato municipal y policial para silenciar voces opositoras constituye una grave amenaza a las reglas de juego democrático”, denunciaron.

