Ley ómnibus: José Rolandi, el apuntado por otro fracaso del Gobierno en el Senado

En esas reuniones, en los despachos de los senadores, el segundo de Nicolás Posse aseguró que los textos están consensuados con la oposición dialoguista de Diputados, pero aún no tiene consenso en el Senado .

En el Senado no le fue tan bien: hace 22 días que busca una mayoría para dictaminar y no puede conseguir las seis firmas que faltan.

Rolandi y la ley ómnibus

Uno de los problemas de la negociación en el Senado es que el Gobierno se acerca a jefes de bloque que no controlan las figuras decisivas en las comisiones y lo hicieron chocar contra la pared.

Este miércoles, Rolandi tomó las riendas de la negociación y se anotó otro traspié. Los borradores, enviados en documentos de word, con letra verde, llegaron a los teléfonos de autoridades de bloque y sólo a algunas figuras que tienen firmas decisivas en las comisiones. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau nunca pudieron leerlos y se enojaron más.

Más confusión causó a algunos opositores que los tardíos borradores habían sido prometidos el martes por el jefe de LLA, Ezequiel Atauche, en sus contactos con colegas del Senado.

El jujeño tiene vínculo diario con Lule Menem, terminal de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada para seguir las negociaciones. Aseguraba que este miércoles estarían los números para dictaminar.

Tanto era su optimismo, que convocó a este miércoles a la Comisión de Presupuesto a las 14.30, para debatir el paquete fiscal. La abrió a las 16 para pasar a cuarto intermedio. Ya se había caído el plenario que trató la ley ómnibus.

Villarruel, sorprendida

Victoria Villarruel, elegida como mediadora la semana pasada por el Gobierno para destrabar la negociación, nunca tuvo acceso a esos borradores de Rolandi y no los consideró documentos oficiales.

Este miércoles, después del mediodía, la vicepresidenta tuvo reuniones con autoridades del bloque radical. Uno fue Eduardo Vischi. Habló por teléfono con otros líderes del Senado que tienen la definición.

Villarruel también se reunió con Rolandi y la secretaria de planeamiento, María Irazabal Murphy, pero nunca estuvo al tanto de los textos que se convirtieron en comentario de pasillo.

La vice fue anfitriona del encuentro que el lunes tuvo Rolandi con jefes opositores, donde los avances fueron mínimos y presagiaron el fracaso del fin de semana. “El problema es que habla de redacción y no de contenido”, explicó a Letra P uno de los senadores que participó de la reunión.

Al parecer, Rolandi chocaba con Santiago Caputo, su jefe, que no habilitaba más cambios y pedía aprobar el texto que fuera, para que en tal caso Diputados definiera si los acepta o no. Olvidaron que sin las firmas para dictaminar, los textos no llegan al recinto.

Como explicó Letra P, los borradores de Rolandi contienen muchas de las modificaciones solicitadas, como las restricciones al blanqueo, correcciones al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la incorporación del monotributo social y la incorporación de organismos que no serían disueltos. También se suaviza la reforma laboral, con la posibilidad de tomar hasta tres empleados sin registrar y no cinco.

Era imposible que los díscolos pudieran revisar el texto durante la reunión de comisión y no hubo otra opción que posponer las gestiones una semana.

Hay varios artículos de los proyectos que siguen trabados. El de privatizaciones es uno: Javier Milei no quiere quitar del listado a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio TV Pública. Podría caerse el capítulo entero.

Ganancias es el fragmento que más complicado está, porque los gobernadores de la patagonia piden mejores alícuotas para su región; y los del norte quieren que se sancione, favorecidos por el reparto de la coparticipación.

Reunión por la noche

Caídas las comisiones, Rolandi e Irazabal Murphy mantuvieron reuniones en algunos despachos del Senado para repasar los borradores y reconocieron que Ganancias es el único tema al que no le encuentran la vuelta. Fue antes de que partieran al Luna Park a ver el show de Milei.

El vicejefe de Gabinete aseguró que, a excepción de ese capítulo, los documentos fueron consensuados con la oposición dialoguista de Diputados. La situación pone en guardia a los patagónicos.

Pero el mayor problema de Rolandi no es Diputados, sino la cámara alta, donde no puede hacer pie. Este miércoles vio a figuras con firmas decisivas pedir modificaciones, como el entrerriano Edgardo Kueider, quien en el recinto se asocia al correntino Carlos Espínola.

Antes de pensar en la sesión, Rolandi necesita sacar el dictamen y es ahí donde queda enredado. Este miércoles nunca apareció el santacruceño José María Carambia, quien prepara un dictamen de minoría. Para sus planes, el Gobierno sólo necesita que dé cuórum y vote en general.

Antes, precisa que firme algún despacho, al igual que Blanco, Tagliaferri y Lousteau. La próxima apuesta será la semana que viene, ya con un texto sobre la mesa.