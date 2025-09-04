Ley anti-DNU: la oposición aprobó la reforma por mayoría especial y Milei le pide auxilio a Martín Menem

El Congreso quedó a un paso de atar de pies y manos a Javier Milei : el Senado aprobó una reforma a la ley que regula la aplicación de los decretos presidenciales (que incluye a los DNU ), que le impediría al Presidente gobernar sin control parlamentario . La oposición logró una mayoría especial, la marca necesaria para blindar un veto.

El proyecto tuvo 56 votos a favor (ocho por encima de los dos tercios), ocho en contra y dos abstenciones. Como en el veto a la emergencia a Discapacidad, hubo acuerdo de todas las fuerzas opositoras: Unión por la Patria, partidos provinciales y, con excepciones, el PRO y la UCR. Estos bloques serán decisivos para el desenlace en Diputados. Mauricio Macri volvió a darle la espalda a Milei, que sí tuvo un guiño de gobernadores radicales aliados ( Leandro Zdero y Alfredo Cornejo ).

La batalla central ahora será en el recinto de Diputados, donde Martín Menem necesita al menos un tercio del recinto para blindar un probable veto del Presidente a la ley. Será una pelea a todo o nada, porque si el proyecto se convierte en ley Milei deberá pedir permiso al parlamento para tomar cada medida.

La iniciativa reforma la ley 26122, que propuso hace casi dos décadas Cristina Fernández de Kirchner para regular el uso de los decretos. Incluye los de necesidad y urgencia - DNU -, delegados -como los que hubo para reformar el Estado- o promulgación parcial leyes.

La norma vigente permite que puedan aplicarse desde su promulgación y sólo quedan anulados si ambas cámaras se reúnen para rechazarlos. Es habitual que los presidentes usen aliados silenciosos para que nunca se debatan, una maniobra que, de prosperar el proyecto aprobado este jueves en el Senado, ya no será posible.

Sin DNU para Milei

La iniciativa que ahora debatirá Diputados limita el uso de los decretos como nunca antes. Contempla que deben ser de una sola materia y de esta manera no podría repetirse el 70/23, que Milei firmó a poco de asumir y se mantiene vigente. También se habilita su tratamiento en el receso de verano, para evitar que se apliquen sólo porque están los recintos cerrados.

El cambio principal del proyecto es que permite que los decretos -en cualquiera de sus formas- rijan sólo por 90 días y en ese lapso deberá aprobarse en ambas cámaras del Congreso. De lo contrario quedarían eliminados, como también si en ese tiempo es rechazado en alguno de los recintos.

"Los decretos son un instrumento de excepción que contravienen la separación de poderes y la necesidad de atenuar el presidencialismo. Tenemos que evitar que se pueda gobernar con la suma del poder público”, sostuvo Alejandra Vigo, de Provincias Unidas. Es la esposa de Juan Schiaretti y fue artífice del consenso opositor.

A diferencia del debate de Discapacidad, el oficialismo sí defendió a Milei del límite a los decretos. "Se ha hecho abuso de los DNU pero ¿los gobiernos que están en minoría en la legislatura acaso no tienen derecho a dictar DNU? A mí me hubiera gustado poder tratar esta ley más extensamente y con mucha más consulta”, se defendió el riojano Juan Carlos Pagotto.

Le respondió Maximiliano Abad, de la UCR. "En un Estado democrático la ley es el camino natural para proteger y ampliar derechos. Los DNUs pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en un manual de uso común", se quejó el bonaerense.

Diputados, la próxima parada

El cierre del debate tuvo otro duelo UP y LLA, que en este tema quiso sentar postura. Hubo un intento fallido del aliado Juan Carlos Romero para hacer una contrapropuesta, que no llegó a explicar, pero que tal vez sea profundizada en Diputados.

"No hay que analizar solamente la cantidad de los decretos, sino también su calidad, hay un DNU que ratifica un acuerdo con el FMI, un escándalo. Estamos en una anormalidad institucional inusitada y no podemos mirar hacia otro lado", sostuvo la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Reaccionó el jefe libertario, Ezequiel Atauche. "Los decretos los usa Milei para aplicar el plan de Gobierno que votó la gente. Ustedes no representan a la sociedad: quedaron solamente acá (por el Senado)", gritó el jujeño.

La oposición intentará apurar el tratamiento de este proyecto en Diputados y para eso será necesario un nuevo emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene cerrada el libertario Nicolás Mayoraz. La alianza opositora que funciona en la cámara baja garantiza una sanción, pero el desafío de Menem será sostener al menos un tercio del recinto.

Necesita el respaldo de aliados a gobernadores para que Milei no tenga que aplicar la ley de prepo. En el Senado, algunos tuvieron gestos con la Rosada que darían esperanzas. Por caso, los misioneros Oscar Rojas y Sonia Rojas Decut dejaron sus sillas vacías, al igual que cuatro radicales: los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; el chaqueño Víctor Zimmermann y la santafesina Carolina Losada, quien juega de aliada oficialista sin jefaturas.

Macri volvió a ser un problema para Milei y mandó a sus senadores a votar a favor de limitar los decretos presidenciales. El único voto en contra del PRO fue el de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, cercana a Patricia Bullrich. Menem tratará de no perder a los macristas de la cámara baja. Sino la ley anti-DNU, puede ser otro cisne negro.