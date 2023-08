Ley de alquileres: CFK habilita el debate en el Senado y se abre una negociación

Recalculando

La sesión había sido convocada el 5 de julio por todos los bloques opositores de la Cámara baja, pero luego JxC tuvo que redefinir la estrategia para no beneficiar a Milei, quien, para dar cuórum, los obligó a votar la derogación de la ley, aun sin chances de reunir una mayoría, porque considera que es la única posibilidad de reactivar el mercado. El oficialismo pareció disfrutar de esa tensión y no se esforzó en maniobrar para bloquear el debate: no habilitó el cuórum, pero se resignó a perder aliados en la votación.