Este miércoles, fecha elegida para la sesión, con la victoria de Milei fresca, el principal frente opositor no quiso bajar la sesión y acordó puertas adentro cambiar el dictamen para borrar la ley y no servirle el festejo a su verdugo en las primarias. Llevó la oferta a los partidos chicos, que se negaron, pero, entre todos, diseñaron una estrategia para aprobar una reforma que estaba cajoneada desde hace más de un año.

El libertario no la votó y, a través de un comunicado, la consideró más de lo mismo. "Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades", advirtió. JxC lo acusó de asociarse al kirchnerismo en el rechazo y así cada uno quedó con su versión de la historia.

La negociación final fue en una dura discusión entre Piparo y Silvia Lospennato , del PRO, durante la reunión de labor parlamentaria. La platense pidió que se votara su proyecto de derogación, pero no estaba vigente y debían incorporar uno similar de Hernán Lombardi (PRO). Reclamó votación nominal y Lospennato le recordó que necesitaba 10 aliados para pedirla y no los tenía. Terminó haciéndolo ella misma para evitar darle protagonismo. Estas fueron las idas y vuelta de cada bancada en una semana en la que la tropa legislativa de todos los bloques sólo pensó en Milei.

JxC y la derogación

En la sesión del 5 de julio, antes de convocarse a la reunión de este miércoles, el jefe de la UCR, Mario Negri, pidió votar un proyecto de Lombardi (PRO) para derogar la ley de alquileres. El resultados fue el rechazo, como se esperaba, porque eran necesarios dos tercios y el oficialismo no acompañaría. Pero varios diputados de JxC no votaron, la mayoría de la UCR y de Evolución radical. Insistían con el dictamen acordado el año pasado para modificar algunos aspectos de la norma (liberar los precios, bajar los contratos a dos años y acotar el plazo de actualización) y sostener otros, referidos a beneficios a inquilinos.

Con el triunfo de Milei, Karina Banfi, de la UCR, aceleró las gestiones para derogar la ley y evitar que Milei los acusara de socialistas. Ya lo había intentado antes de las primarias, pero con la victoria libertaria los rebeldes fueron cediendo y todo JxC entendió que las demandas del electorado variaron. La idea, anticipada por Letra P, era modificar el dictamen y convertirlo en derogación. Como no hubo acuerdo con los bloques chicos, se negoció una salida intermedia, no sin antes pedirle a los liberales que ayudaran con cuórum. Un dato de color fue José Luis Espert: debutó como miembro de JxC con total disciplina partidaria.

Las vueltas de Córdoba y Santa Fe

Si hubo una cambio de rumbo decisivo que permitió la sesión de este miércoles fue el de la dupla de socialistas santafesinos compuesta por Mónica Fein y Enrique Estévez: el año pasado ni siquiera querían acompañar el dictamen de la oposición para liberar los precios y bajar los contratos a dos años.

La resistencia de ambos fue uno de los motivos por los que el tema nunca llegó al recinto. Este miércoles, permitieron que ese dictamen se aprobara: dieron cuórum y se abstuvieron al momento de votar, que en los hechos es como estar ausente pero habilitar la sesión. Lo coordinación no puedo tener otro incentivo que no ayudar a Milei.

Los socialistas comparten interbloque con los cordobeses, ligados a Juan Schiaretti, quienes fueron más zigzagueantes. Consideraron que no era negocio ir atrás del libertario y a través del jefe del interbloque, el bonaerense Topo Rodríguez, anunciaron que no avalaban la derogación y buscarían mantener un índice de actualización de los contratos. Pero dieron cuórum y los dos más cercanos al gobernador (Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca) votaron a favor, junto a Florencio Randazzo y Graciela Camaño, otros miembros de la bancada. La cordobesa Natalia de la Sota y Rodríguez, rechazaron.

Giros provinciales

El bloque Provincias Unidas, integrado por dos diputados del partido gobernante de Río Negro (Agustín Domingo y Luis Di Giácomo) y dos de la fuerza que domina Misiones (Diego Sartori y Carlos Fernández), había sido otro obstáculo para que el dictamen de la oposición de la ley de alquileres se aprobara en el recinto en 2022. Después de acompañarlo, pedían que el intervalo mínimo de aumentos subiera de tres a seis meses.

Después de las primarias, en la que Milei ganó con claridad en ambas provincias, se abrieron a negociar. No aceptaron la derogación, aunque Domingo no la descartó en las primeras negociaciones. Garantizaron el cuórum y cuando supieron que borrar la ley no era una opción, sólo pidieron subir de tres a cuatro meses el plazo para iniciar con los aumentos. Los misioneros tienen un acuerdo local con el oficialismo, negociado por Sergio Massa, y aportaron el voto de Fernández para la ley. En el Senado, pueden ser decisivos.

¿El oficialismo se fue molesto?

El jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, dedicó la mañana de este jueves a desmentir que sus 13 ausentes fueran funcionales a aprobar la reforma de la ley de alquileres, porque la oposición llegó al cuórum sin ayuda oficialista y en tal caso debería agradecerle a Milei, que les permitió abrir el recinto.

Sin embargo, sorprendió tantas bancas vacías en el sector del hemiciclo reservado al Gobierno, porque la sesión estaba prevista hace un mes y medio. Con el anuncio de los libertarios de que rechazarían también el dictamen opositor, podrían haber estado para intentar que cayera y darle una doble derrota a JxC, que también podía ser una victoria plena para los libertarios.

De hecho, el dictamen fue aprobado con 125 votos, cuatro menos que la mayoría simple. No lo hicieron, pero tampoco se preocuparon por el voto del aliado Fernández y permitieron que el salteño Emiliano Estrada se abstuviera.