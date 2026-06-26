Mauricio Macri en Mar del Plata: lifting al PRO y fuego a discreción contra Adorni y Axel Kicillof

El expresidente Mauricio Macri cerró este viernes en Mar del Plata la primera parada por el interior bonaerense del tour "Próximo Paso" con el que busca relanzar el PRO hacia 2027, con un pedido directo para que Manuel Adorni deje el gobierno, y señales de que su espacio competirá el año próximo para quedarse con la provincia de Buenos Aires.

"El PRO no cambió de opinión. Cree que mantener a Adorni destruye el cambio, destruye la confianza que necesita el cambio y nos termina embarcando a todos en el ruido que no permite valorar los avances económicos", afirmó Macri ante casi mil dirigentes reunidos en La Normandina , en Playa Grande. El ex presidente ratificó que el bloque votará la interpelación en ambas cámaras, aunque dejó abierta una ventana: "Se escuchan cosas. Ojalá no haga falta esto y no perdamos más tiempo ni energías. Nadie es más importante que el cambio y el futuro".

El proceso de reconstrucción del PRO para reposicionarlo en el escenario político también se plasmó en el escenario de La Normandina a través de una nueva identidad visual que exhibió un amarillo ocre en el atril y un naranja encendido en la pantalla de fondo. Cambios en la comunicación, un área históricamente privilegiada por Macri.

Macri cerró este viernes al lado del mar un encuentro que reunió a buena parte de la plana mayor del PRO -con Cristian Ritondo , Fernando De Andreis , Martín Yeza , Soledad Martínez y Guillermo Montenegro en el panel, y María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti en primera fila- en medio de una semana agitada para el partido: la renuncia de Esteban Bullrich por el posicionamiento del bloque sobre Adorni, las versiones de que Diego Santilli podría desembarcar en la Jefatura de Gabinete como reemplazo, y la necesidad de inyectar ánimo a una tropa que viene procesando el ruido interno y el desdibujamiento de la marca PRO frente a LLA.

La puesta en escena fue cuidada al detalle. Nueva imagen partidaria -naranja encendido, tipografía renovada-, cuarteto y reggaetón en la previa y las guitarras de AC/DC como cortina para la entrada de Macri. Todo para intentar dar vuelta de página a una semana difícil para el PRO.

Fue Soledad Martínez quien procesó en voz alta la partida de Esteban Bullrich, uno de los fundadores del espacio: "En esta etapa difícil habrá algunos que se irán. Lo importante es mirar a los que nos quedamos. El único indispensable es Mauricio Macri, que decidió liderar esta nueva etapa del PRO".

Apunten contra Manuel Adorni

En su corto discurso, Macri hizo hincapié en la situación de Adorni y recordó que su objeción fue pública desde el primer día. "En un tuit dije que no estaba de acuerdo con su nombramiento no porque sea vidente, sino porque la gente para un cargo de semejante importancia tiene que llegar por antecedentes y no por lealtad ciega", dijo, en referencia a la conversación que mantuvo con Javier Milei antes de que se conociera el nombre del sucesor de Guillermo Francos. "Que sea el mejor para el cargo y para el cambio. Eso no sucedía con Adorni", remató.

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El tema Adorni rondó muchos de lo discursos. El diputado Cristian Ritondo fue el más explícito. "Hay que pedir la interpelación hasta que Adorni se vaya del cargo", dijo, y enseguida ofreció el principio que el PRO quiere instalar como marca propia frente a La Libertad Avanza: "Entre la conveniencia y la convicción, vamos por la convicción, aunque a veces te lleve a perder". El secretario general del partido y diputado nacional Fernando De Andreis cerró la misma línea: "Nosotros plantamos la semilla de la libertad y el cambio. O el cambio se sostiene o vuelve el populismo kirchnerista".

Objetivo Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires fue el otro eje de la noche, y ahí el PRO habló sin eufemismos. Ritondo calificó de "desastrosa" la gestión de Axel Kicillof y reclamó "volver a gobernar la provincia como en 2015". Martínez la definió como "una pesadilla" y deslizó, entre risas, que los intendentes del PRO estarían tentados de pedir la autonomía provincial.

El senador Guillermo Montenegro, anfitrión y principal armador político de la ciudad, fue más preciso: "Hay dos modelos claros. El de Mar del Plata y el de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires necesita parecerse a Mar del Plata, no al revés".

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Los intendentes completaron el argumento desde la gestión. Agustín Neme, de General Pueyrredón, y Juan Ibarguren, de Pinamar, exhibieron sus distritos como prueba de que "donde gobierna el PRO la gente vive mejor", frase que Macri hizo propia. Ibarguren lo ilustró sin rodeos: "La gente viene a vivir a Pinamar. Acá sube la natalidad". El mensaje implícito era claro: si el PRO puede hacer eso en sus municipios, puede hacerlo en toda la provincia.

El enigma Diego Santilli

Macri cerró con el tono de quien ya no está calentando motores sino corriendo. "El cambio no está garantizado. Hicimos muchos cambios entre 2015 y 2019, pero el populismo vuelve y te destruye, te lleva diez años para atrás", advirtió. Y remató con la consigna que viene repitiendo en cada escala de la gira: "No somos un paso atrás sino el próximo paso". El PRO mostró en Mar del Plata que puede llenar un salón, renovar su imagen y sostener una posición propia frente al Gobierno.

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Lo que nadie mencionó en ningún discurso de la noche fue quién encabeza la boleta bonaerense en 2027. La discusión sobre el candidato a gobernador -con Santilli como nombre más resonante, pero con su futuro inmediato atado a lo que pase en la Casa Rosada- quedó flotando entre las mesas de La Normandina sin que nadie se animara a ponerla en palabras. El Próximo Paso del PRO tiene fecha, tiene imagen y tiene consigna. Todavía le falta candidato.