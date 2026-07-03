La UCR bonaerense banca las PASO para definir candidaturas en la madre de todas las batallas

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense se suma a la defensa de las PASO en Buenos Aires como se manifestaron, con matices, el peronismo , el PRO y sectores vecinalistas. Lo hace pensando en que buscará integrar un frente electoral en 2027 para disputar la Gobernación de Buenos Aires . No obstante, no habrá definiciones sobre esas alianzas, de mínima, hasta noviembre.

La estrategia que analiza el radicalismo podría incluir un acuerdo con el PRO , la Coalición Cívica (CC) , partidos vecinalistas e incluso La Libertad Avanza (LLA) , si es que la UCR acepta la invitación que dirigentes amarillos y violetas le extienden para el próximo año en el que podrían conformar un frente más amplio que el de 2025. De todos modos, esa será una definición que el partido tomará a fin de año.

La conducción partidaria atraviesa una etapa de reorganización luego de varios años de conflictos internos. A la crisis institucional se sumó la derrota electoral de 2025, cuando integró el frente Somos Buenos Aires , y una extensa disputa interna por la renovación de autoridades provinciales.

En todas las tribus radicales coinciden con que el mejor escenario para la UCR es que se mantenga el sistema de PASO en la provincia. De hecho, el senador nacional Maximiliano Abad , expresidente del partido, viene sosteniendo que las primarias permiten ordenar las candidaturas en una provincia en la que los frentes electorales se volvieron habituales. Considera que eliminarlas implicaría regresar a un sistema en el que las conducciones partidarias definan las postulaciones sin competencia interna.

Lo mismo ocurre en espacios internos de la UCR que mantuvieron distancia durante varios meses del sector abadista y que luego confluyeron en la lista de unidad para renovar las autoridades partidarias. La defensa de las PASO es la posición predominante dentro del radicalismo bonaerense.

Ese será uno de los puntos que la conducción partidaria piensa ratificar una vez finalizado el Mundial, en un acto con representación de todos los sectores internos de la provincia que se realizará en un microestadio. Será una convocatoria con el fin de mostrar unidad luego de varios años de tensiones dentro del radicalismo.

La UCR realizará un acto provincial después del Mundial.

La UCR, en un frente electoral

También comenzará a orientarse la discusión interna sobre qué rumbo tomará el radicalismo en cuanto a los acuerdos electorales. Todo hace pensar que la UCR integrará una alianza con partidos con los que ya trabajó, sin descartar la incorporación de otros, y advierte que pondrá una candidatura a la Gobernación y a las intendencias en todos los distritos.

El vínculo con el PRO lleva más de diez años, a pesar de la ruptura de Juntos por el Cambio después de las elecciones de 2023. Los puentes nunca se rompieron, incluso hay lazos estrechos con el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli, un viejo conocido de la oposición bonaerense al que el radicalismo acompañó en 2021 en JxC. El Colorado hará todo lo posible para alinear al radicalismo detrás de su aventura bonaerense.

Todavía no hay una definición sobre una eventual candidatura a la Gobernación. La intención es evitar una competencia prematura entre los distintos sectores internos hasta que se resuelva el esquema de alianzas. Recién entonces comenzará la búsqueda de un nombre de consenso para encabezar la propuesta opositora.

Maximiliano Abad y Diego Santilli.

La reorganización de la UCR

La normalización del partido para la renovación de autoridades concluyó con una lista de unidad encabezada por Emiliano Balbín, dirigente cercano a Abad, quien asumió la presidencia del Comité provincial. En paralelo, distintos comités distritales comenzaron el recambio de jefaturas con el objetivo de fortalecer la estructura territorial.

La definición sobre la política de alianzas está en manos de la Convención provincial. Ese órgano deberá resolver, probablemente cerca del mes de noviembre, con qué fuerzas políticas conformará el frente electoral para las próximas elecciones bonaerenses.