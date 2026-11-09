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LA FÓRMULA ROTA

El Gobierno, del llamado a la unión nacional al exhibicionismo internista en 24 horas

Por si fuera poco un papa señalando en cadena global las miserias del modelo, expuso su pelea con Villarruel. La unión de "todos los argentinos" menos la vice.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Victorial Villarruel en la recepción al papa en el Palacio Libertad.

Victorial Villarruel en la recepción al papa en el Palacio Libertad.

Por si le faltaran problemas en este fin de semana largo con el papa León XIV en cadena global señalando las miserias y congraciándose con los perdedores del modelo de Javier Milei, el Gobierno se contradijo encima y, apenas 24 horas de convocar a la unión "de todos los argentinos", expuso sin pudor su interna de máxima jerarquía institucional.

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Letra P | Guillermo Villarreal
Guillermo Villarreal

Lo hizo al desempolvar y poner bajo los reflectores de potencia planetaria el culebrón que rompió la fórmula ganadora de las elecciones 2023 casi antes de que echara a andar la administración libertaria.

La guerra que sostiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel -y viceversa- volvió a emerger este lunes de pánico para el Gobierno, en medio del raíd del papa por enclaves peronistas -el conurbano bonaerense y las organizaciones sindicales y sociales- con discursos que bien podría haber escrito el mismísimo Juan Domingo Perón.

Victoria Villarruel, ¿afuera?

"Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad", denunció Villarruel en Twitter para explicar su ausencia en la misa que León XIV celebró en Palermo, en respuesta a dos usuarios que cuestionaron el lugar que tuvo en las actividades oficiales de la visita papal.

La respuesta de la Casa Rosada llegó off the record, pero con material probatorio.

Fuentes de la Presidencia le dijeron a Letra P que Villarruel no solo fue invitada, sino que "le llegó" el QR, pero "no quiso venir para victimizarse", la acusaron.

La fórmula rota

Milei y Villarruel iniciaron juntos la inserción de la ultraderecha en las instituciones de la democracia argentina. Fue en 2021, cuando ingresaron a la Cámara de Diputados como representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Habían accedido a sus bancas en las elecciones legislativas de ese año, cuando debutó la alianza La Libertad Avanza.

El binomio presidencial Milei-Villa fue la fórmula natural de un espacio que no contemplaba la posibilidad de dar el batacazo que finalmente pateó el tablero político nacional en 2023.

El idilio no sobrevivió a la primera paritaria por la distribución del poder: Villarruel jura que Milei le había prometido darle el control de áreas del gabinete afines a su perfil, como el Ministerio de Defensa y la SIDE, pero nada de eso ocurrió.

A partir de allí, historia conocida. Relegada en el reparto del poder interno y con acceso denegado a los espacios internos donde el Gobierno tomaba decisiones, la vice se convirtió en paria -¿Villarruel ya es Cobos?, se preguntó Letra P en marzo de 2024- y desde entonces ejerce la segunda resonsabilidad del país como una opositora más.

En 24 horas, la convocatoria de Karina Milei a la unidad "de todos los argentinos" en "una sola alma y un solo corazón" bajo los hábitos papales se derritió en la hoguera de la interna oficial.

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