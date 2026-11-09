El Gobierno, del llamado a la unión nacional al exhibicionismo internista en 24 horas

Por si le faltaran problemas en este fin de semana largo con el papa León XIV en cadena global señalando las miserias y congraciándose con los perdedores del modelo de Javier Milei , el Gobierno se contradijo encima y, apenas 24 horas de convocar a la unión "de todos los argentinos" , expuso sin pudor su interna de máxima jerarquía institucional.

Lo hizo al desempolvar y poner bajo los reflectores de potencia planetaria el culebrón que rompió la fórmula ganadora de las elecciones 2023 casi antes de que echara a andar la administración libertaria.

La guerra que sostiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel -y viceversa- volvió a emerger este lunes de pánico para el Gobierno, en medio del raíd del papa por enclaves peronistas -el conurbano bonaerense y las organizaciones sindicales y sociales- con discursos que bien podría haber escrito el mismísimo Juan Domingo Perón .

"Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad", denunció Villarruel en Twitter para explicar su ausencia en la misa que León XIV celebró en Palermo, en respuesta a dos usuarios que cuestionaron el lugar que tuvo en las actividades oficiales de la visita papal.

Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana.

Fuentes de la Presidencia le dijeron a Letra P que Villarruel no solo fue invitada, sino que "le llegó" el QR, pero "no quiso venir para victimizarse", la acusaron.

La fórmula rota

Milei y Villarruel iniciaron juntos la inserción de la ultraderecha en las instituciones de la democracia argentina. Fue en 2021, cuando ingresaron a la Cámara de Diputados como representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Habían accedido a sus bancas en las elecciones legislativas de ese año, cuando debutó la alianza La Libertad Avanza.

El binomio presidencial Milei-Villa fue la fórmula natural de un espacio que no contemplaba la posibilidad de dar el batacazo que finalmente pateó el tablero político nacional en 2023.

El idilio no sobrevivió a la primera paritaria por la distribución del poder: Villarruel jura que Milei le había prometido darle el control de áreas del gabinete afines a su perfil, como el Ministerio de Defensa y la SIDE, pero nada de eso ocurrió.

A partir de allí, historia conocida. Relegada en el reparto del poder interno y con acceso denegado a los espacios internos donde el Gobierno tomaba decisiones, la vice se convirtió en paria -¿Villarruel ya es Cobos?, se preguntó Letra P en marzo de 2024- y desde entonces ejerce la segunda resonsabilidad del país como una opositora más.

¡Todo listo para recibir al papa León XIV!



Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.



Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una… pic.twitter.com/jDnDHgnUKz — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026

En 24 horas, la convocatoria de Karina Milei a la unidad "de todos los argentinos" en "una sola alma y un solo corazón" bajo los hábitos papales se derritió en la hoguera de la interna oficial.