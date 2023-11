Hay quienes analizan el nuevo mapa político en el Parlamento bonaerense y ven divisiones claras: “Hay tres bloques: LLA, el PRO y la UCR por separado. No veo unificación”, dijo un diputado electo, que no descartó la posibilidad de crear el interbloque. Por el otro lado, hay dirigentes optimistas que descartan una ruptura: "Hay chances de continuar unificados, dependerá de lo que suceda arriba”, dijo una autoridad del Senado en referencia a las negociaciones para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso. Cristian Ritondo y Florencio Randazzo pujan por ocupar esa silla. Como contó Letra P, el titular del PRO amenaza con bloquear la fusión de LLA y el macrismo si no se queda con ese cargo.