Además de definir su gabinete económico, el presidente electo, Javier Milei, aún debe terciar en la pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados y no la tiene nada fácil. El economista quiere a Florencio Randazzo, pero también le prometió esa silla al titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien está dispuesto a resistir con una advertencia: si no le garantizan ese lugar, no promoverá la unificación de su bancada y la de La Libertad Avanza.