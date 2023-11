La UCR bonaerense define si se corta de JxC para hacer una oposición soft

Hay dirigentes que no están tan seguros de escindirse de la coalición. De hecho, un armador bonaerense le advirtió la semana pasada a Letra P: “Hay intendentes que quieren conservar la competitividad y eso se los garantiza estar en JxC. Para discutir el presupuesto o pelear por las obras, es necesario contar con la dirigencia nacional”.

En la otra vereda están quienes entienden que JxC "no existe más”. En esa línea, un dirigente de la Quinta sección pronosticó que habrá tres bloques en la Legislatura: la UCR, el PRO y La Libertad Avanza. "No veo unificación”, admitió, aunque no descartó hacer acuerdos y votar en conjunto con quienes serían sus exsocios.

Los nombres para la Legislatura

En la Cámara baja, el radicalismo tendrá la sensible baja de Maximiliano Abad, presidente del bloque de JxC que ocupará una banca en el Congreso. Para reemplazarlo, se anotan varios nombres. Alejandra Lordén es una de las personas de mayor confianza de Abad y accedió a una banca en la Legislatura en 2015 por el frente Cambiemos. Cuatro años después fue reelecta y el 10 de diciembre comenzará su tercer mandato consecutivo. Además, fue vicepresidenta primera del Comité Nacional de la UCR entre 2019 y 2021. Pica en punta.

Unos metros atrás, corre Diego Garciarena, a quienes algunos dirigentes señalan como un hombre experimentado en Diputados ya que hace varios años viene trabajando en el ámbito administrativo de la Legislatura. Fue concejal de General Pueyrredón y contó con el apoyo de Patricia Bullrich en este turno electoral, encabezando la lista que ganó y por la que asumirá en diciembre. También responde a Abad. Los sondeos incluyen a Valentín Miranda, diputado que representa a la Cuarta sección, reelecto en su cargo; y a Emiliano Balbín, nieto del histórico dirigente radical, que tiene dos años más de mandato.

En el Senado, hay dos nombres que están una cabeza por delante de los otros cuatro que se sentarán en las bancas a partir del 10 de diciembre: Ariel Martínez Bordaisco y Alejandro Celillo. El primero es el referente de Mar del Plata, ingresó a la Cámara alta por la Quinta sección, responde a Abad, presidió el Concejo Deliberante de Mar del Plata y ocupará el cargo hasta 2025. En tanto, Cellillo es exintendente de General Alvear, senador por la Séptima sección desde 2021 y cuenta con una extensa trayectoria. “En el Senado estamos ordenados, lo que surja será un acuerdo de los seis”, le confirmó una fuente a este medio. Actualmente, Agustín Máspoli es el vicepresidente del bloque de JxC, aunque jugó en el esquema de Horacio Rodríguez Larreta, espacio que perdió la interna del PRO.