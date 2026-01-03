MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Donald Trump promete gobernar Venezuela: ¿nuevo Irak, desplome chavista o guerra civil?

"Vamos a dirigir Venezuela en la transición", dijo. ¿Puede hacerlo? Escenarios: rendición chavista, resistencia o guerra civil. El fantasma de la Guerra Fría.

Letra P | Marcelo Falak
Por Marcelo Falak
Donald Trump en conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela.

El anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos "va a dirigir" Venezuela hasta que pueda garantizar "una transición segura, adecuada y juiciosa" abre una serie de cuestiones sensibles que se derivan de una pregunta: ¿la hiperpotencia controla la situación en el país hermano tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores?

La definición es un indicador –no sorprendente– de la voluntad de la Casa Blanca de hacer mucho más que someter a un presunto narcotraficante a la Justicia norteamericana. Lo que busca es un cambio de régimen.

"Estamos preparados para llevar a cabo una segunda ola de ataques si es necesario", completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2007493350769995808?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras los ataques militares realizados en varias ciudades venezolanas, sobre los que el presidente republicano dio pocas precisiones y muchos adjetivos laudatorios, el régimen chavista buscó reorganizarse cerrando las fronteras y movilizando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a las milicias populares, todo bajo el mando del jefe del ala militar, Diosdado Cabello, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Donald Trump desata los demonios

La situación en Venezuela es fluida, pero se abren tres escenarios principales.

  • Uno, el régimen se desmorona, sus jerarcas huyen –¿a Rusia?– o negocian una transición a cambio de su seguridad y las fuerzas de seguridad desertan en masa ante el temor a una invasión en toda la regla.
  • Dos, eso no ocurre, la FANB se sostiene merced a las purgas permanentes de las que ha sido objeto y, aunque no sería un rival de la envergadura que pudiera resistir un ataque masivo, mantiene el control del país ante la posibilidad de que hacer de Venezuela una segunda Irak no sea más que una bravata.
  • Tres, el aparato de seguridad y de represión se parte y el país se hunde en la guerra civil.

Todo eso está por verse y pareciera que la amenaza de un segundo ataque aun más letal apunta justamente a conseguir que el chavismo caiga como un castillo hecho con cartas, lo que facilitaría la concreción del objetivo declarado de la movida: "recuperar" el petróleo que Estados Unidos dice que Hugo Chávez les "robo" a sus empresas con la nacionalización de 2007 de los yacimientos de la riquísima Faja del Orinoco.

Venezuela abre la caja de Pandora

La expectativa del desmoronamiento explica el pronunciamiento de María Corina Machado, curiosa premio Nobel de la Paz que aboga por invasiones extranjeras a su propio país. Desde su semiclandestinidad tolerada, posteó que "llegó la hora de la verdad". "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", avisó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2007473689583829046?s=20&partner=&hide_thread=false

Toda una curiosidad, Trump la ninguneó como "una mujer muy agradable, pero que no tiene el respeto en su país". ¿Será que Estados Unidos no trabaja más que para sí mismo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atrupar/status/2007505777456492722?s=20&partner=&hide_thread=false

Rusia, apoyo tradicional de Maduro, puso el grito en el cielo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mae_rusia/status/2007427789327130796?s=48&partner=&hide_thread=false

China hizo lo mismo, pero las posibilidades de actuar de ambos países son nulas, al menos en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MFA_China/status/2007460580089868702?s=20&partner=&hide_thread=false

El problema es que Trump puede haber haber abierto la caja de Pandora, liberando males impensados y dejando sola dentro de ella a la esperanza. Si América Latina será desde ahora la selva en la que manda el más fuerte, la idea de una cierta reedición de la lógica de la Guerra Fría no debe descartarse. Esa sería una pésima noticia.

No por nada, el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, deploró la violación del derecho internacional. El mundo coquetea con el caos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ONU_es/status/2007474160256110788?s=20&partner=&hide_thread=false

Donald Trump le prende fuego al mundo

Fuera de la región, salvo la desmesura de Trump, ¿por qué Vladímir Putin debería contener su mano para desatar una guerra aun más desatada y hasta echarle mano a Volodímir Zelenski por los presuntos crímenes que también le achaca?

¿Y por qué Xi Jinping no debería aumentar la presión sobre Taiwán, considerada una provincia rebelde? Es cierto que Estados Unidos es la garantía de seguridad de esa isla, que por esa razón no podría ser invadida, pero ya no parece el caso de Ucrania, donde la tensión transatlántica dentro de la OTAN es máxima y cercana a la ruptura.

"Ojalá que vivas tiempos interesantes", dice la vieja maldición china. En eso estamos.

