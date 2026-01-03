Osvaldo Jaldo apoyó el operativo de Donald Trump y celebró la captura de Nicolás Maduro

Osvaldo Jaldo.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respaldó la reciente ofensiva de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, y pidió que ese tipo de acciones se repliquen en otras regiones para “limpiar al mundo de dictadores y narcotraficantes”.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas OPERATIVO REELECCIÓN Jaldo 2027 Por Ramiro Garrocho

El mandatario provincial no escatimó elogios para el presidente Donald Trump, a quien atribuyó el liderazgo del operativo militar que culminó con la detención de Maduro. “Estados Unidos sacó a un dictador de Venezuela”, afirmó, y aseguró que se trata de una medida que “tenemos que apoyar todos los países que respetamos los sistemas democráticos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2007524796200792251&partner=&hide_thread=false Como gobernador de Tucumán y como representante de un pueblo que cree profundamente en la democracia, la paz y el respeto entre las naciones, siento la responsabilidad de expresar con claridad nuestra posición frente a los hechos que atraviesa la República Bolivariana de… — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) January 3, 2026 En sus declaraciones, Jaldo vinculó directamente al exmandatario venezolano con el narcotráfico y el terrorismo, y lo calificó como “un peligro para todo el mundo, sin excepción”. Subrayó además la dificultad que representa para los estados combatir el crimen organizado, y acusó a Maduro de haberle dado protección a redes delictivas.

Extensión regional del conflicto En su análisis, el gobernador tucumano advirtió que otros mandatarios de la región podrían estar “comprometidos” con organizaciones criminales, y alentó a Estados Unidos a profundizar su estrategia. “Ojalá pueda seguir avanzando con esta decisión, que significa limpiar al mundo de dictadores, terroristas y narcotraficantes, que tanto daño hacen a nuestros hijos y nietos”, expresó.

“Si alguien no toma la decisión de limpiar el mundo de drogas, como lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, la vamos a pasar mal”, agregó, en una defensa cerrada de la política exterior de Trump.

Jaldo también planteó la necesidad de que la ofensiva no se limite a Venezuela, sino que alcance a otros países que producen y exportan estupefacientes hacia la Argentina y sus vecinos. “Al narcotráfico y al terrorismo hay que eliminarlos de cuajo”, enfatizó.

Compartir en:







