MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Osvaldo Jaldo apoyó el operativo de Donald Trump y celebró la captura de Nicolás Maduro

El gobernador tucumano respaldó la acción de Estados Unidos en Venezuela y pidió extenderla a otros países que, según dijo, protegen al narcotráfico.

Por Letra P | Periodismo Político
Osvaldo Jaldo.&nbsp;

Osvaldo Jaldo. 

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respaldó la reciente ofensiva de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, y pidió que ese tipo de acciones se repliquen en otras regiones para “limpiar al mundo de dictadores y narcotraficantes”.

Notas Relacionadas
Osvaldo Jaldo 2027, equilibrismo sin filtros para que Tucumán siga siendo peronista
OPERATIVO REELECCIÓN

Jaldo 2027

Por  Ramiro Garrocho

El mandatario provincial no escatimó elogios para el presidente Donald Trump, a quien atribuyó el liderazgo del operativo militar que culminó con la detención de Maduro. “Estados Unidos sacó a un dictador de Venezuela”, afirmó, y aseguró que se trata de una medida que “tenemos que apoyar todos los países que respetamos los sistemas democráticos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2007524796200792251&partner=&hide_thread=false

En sus declaraciones, Jaldo vinculó directamente al exmandatario venezolano con el narcotráfico y el terrorismo, y lo calificó como “un peligro para todo el mundo, sin excepción”. Subrayó además la dificultad que representa para los estados combatir el crimen organizado, y acusó a Maduro de haberle dado protección a redes delictivas.

Extensión regional del conflicto

En su análisis, el gobernador tucumano advirtió que otros mandatarios de la región podrían estar “comprometidos” con organizaciones criminales, y alentó a Estados Unidos a profundizar su estrategia. “Ojalá pueda seguir avanzando con esta decisión, que significa limpiar al mundo de dictadores, terroristas y narcotraficantes, que tanto daño hacen a nuestros hijos y nietos”, expresó.

“Si alguien no toma la decisión de limpiar el mundo de drogas, como lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, la vamos a pasar mal”, agregó, en una defensa cerrada de la política exterior de Trump.

Jaldo también planteó la necesidad de que la ofensiva no se limite a Venezuela, sino que alcance a otros países que producen y exportan estupefacientes hacia la Argentina y sus vecinos. “Al narcotráfico y al terrorismo hay que eliminarlos de cuajo”, enfatizó.

Temas
Notas Relacionadas
Donald Trump en conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump promete gobernar Venezuela: ¿nuevo Irak, desplome chavista o guerra civil?

"Vamos a dirigir Venezuela en la transición", dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Puede hacerlo? Escenarios: rendición chavista, resistencia o guerra civil.
Osvaldo Jaldo va por más y amaga con duplicar su influencia en el Senado
LIBERTARIOS & FEDERALES

Jaldo va por más y amaga con duplicar su influencia en el Senado

El gobernador de Tucumán se reunió con la senadora peronista Sandra Mendoza. ¿Se suma al monobloque Independencia? El juego en Diputados y el caso Catamarca.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Desde el Senado, Jorge Capitanich lidera la avanzada peronista contra los números de Javier Milei. 
AGENDA 2026

Al ataque: con números, el peronismo sale a discutirle el relato a Milei

Por  Gabriela Pepe
Ornella Finchel y Nahuel Escobar, dos influencers digitales de Martín Llaryora
Cordobesismo open mind

Llaryora corre el eje de su vocería política y habilita una avanzada digital contra Milei

Por  Yanina Passero
El dólar debutó con las nuevas bandas cambiarias
OTRAS BANDAS, MISMA CANCIÓN

Dólar 2026: con el nuevo esquema de flotación, el BCRA no compró reservas y Caputo volvió a vender

Por  Lorena Hak
Gabriel Bornoroni y Martín Menem en el Festival de Jesús María, enero del 2025.
Discusión 2027

El verano de Bornoroni: nueva visita de Milei, gira festivalera y guerra fría con el cordobesismo

Por  Yanina Babiachuk