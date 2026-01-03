MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

El presidente de EE.UU. dijo que fue “un ataque a gran escala” sobre diversos objetivos. También fue capturada la esposa del líder chavista.

Por Letra P | Periodismo Político
Uno de los retratos oficiales de Donald Trump, difundido poco antes de su segunda asunción el 20 de enero último, ya le anunciaba al mundo un gesto hostil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Estados Unidos realizó “un ataque a gran escala” y capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela, durante una avanzada nocturna sobre diferentes objetivos militares del país caribeño.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”, indicó el mandatario en un comunicado.

Comunicado de Donald Trump


Trump agregó que “habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 (hora local), en Mar-a-Lago”, donde se ampliará la información sobre el operativo anunciado.

Explosiones en Caracas y temor en la población

El ataque aéreo, ejecutado en la madrugada del sábado, provocó fuertes explosiones en distintos puntos de la capital venezolana. Videos compartidos en redes sociales mostraron columnas de humo, sobrevuelos de helicópteros Chinook y cientos de autos huyendo de las zonas afectadas.

Residentes reportaron impactos en las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, además de detonaciones en La Guaira. Algunos testimonios describieron el sonido de ametralladoras y explosivos durante toda la noche. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, contó una vecina a la agencia AFP.

Reacción del chavismo y movilización de colectivos

Ante el ataque, el régimen de Maduro denunció una “gravísima agresión militar” y convocó a movilizaciones en todo el país. El dirigente chavista Diosdado Cabello llamó a los colectivos oficialistas a activarse, mientras desde la televisión estatal se emitió un comunicado rechazando la operación militar y acusando a Estados Unidos de violar la soberanía venezolana.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra confirmó este sábado la captura de su padre y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas de los Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el dirigente conocido como “Nicolasito” denunció una “agresión militar colonial” cuyo objetivo final sería el control de los recursos petroleros y minerales de Venezuela.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas a activar los planes de movilización”, expresó el diputado, quien además reveló que, antes de su captura, Maduro firmó un decreto de conmoción exterior que ordena el paso inmediato a la “lucha armada” en todo el territorio nacional.

Se desconoce el paradero actual de Maduro Guerra, las Fuerzas Armadas bolivarianas habrían iniciado despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de “fusión popular-militar-policial”.

La fiscal general de EE.UU. confirmó la imputación de Maduro por narcoterrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó la imputación del mandatario detenido y su esposa, por cargos vinculados al narcoterrorismo y la posesión de armamento prohibido.

A través de una declaración oficial difundida en redes sociales, Bondi informó que el dictador venezolano fue acusado de “conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”.

