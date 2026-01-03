Donald Trump, "el sheriff", bajo la lupa de un big three de la prensa: ilegalidad, insensatez y "putinización"

La intervención militar unilateral e inconsulta ordenada por Donald Trump en Venezuela a espaldas de la comunidad internacional fue cuestionada por tres diarios de prestigio global por considerarla una jugada " ilegal " e " insensata " que socava la legitimidad del presidente de Estados Unidos y da cuenta de la " putinización " de la política exterior norteamericana.

El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente , tituló The New York Times, el diario más influyente de Estados Unidos y acaso del mundo, un artículo de su Comité Editorial , un grupo de periodistas de opinión que trabaja en forma independiente de la redacción del periódico.

La nota señala a Maduro como " antidemocrático " y " represivo ", indica que "ha desestabilizado el hemisferio occidental", cita un informe de la ONU que detalla "más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de sus agentes contra sus oponentes políticos", sostiene que "se robó las elecciones presidenciales del año pasado" y recuerda que "ha alimentado perturbaciones económicas y políticas en toda la región al instigar un éxodo de casi ocho millones de migrantes".

Sin embargo, afirma que "Venezuela se ha convertido en el primer país sometido" al nuevo imperialismo y "representa un enfoque peligroso e ilegal del lugar de Estados Unidos en el mundo".

"Al proceder sin ningún atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo nacional, Trump se arriesga a dar una justificación a los autoritarios de China , Rusia y otros países que quieren dominar a sus propios vecinos", advierte y completa: la jugada de Trump "amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en 2003".

Donald Trump y la "putinización" de Estados Unidos

Ese neologismo usa el británico The Guardian para analizar la intervención militar ordenada por Trump en el país caribeño. La "putinización" de la política exterior estadounidense llegó a Venezuela, titula su análisis el periodista Julian Borger.

"Los ataques nocturnos contra Venezuela, el secuestro de su líder, Nicolás Maduro, y su esposa, y la declaración de Donald Trump de que Estados Unidos 'gobernaría' el país y vendería su petróleo han hecho que el derecho internacional y las normas globales se vieran gravemente afectadas", asegura, aunque aclara que acaso lo más preocupante sea que ha tenido éxito, porque "para un presidente que envejece y se vuelve más arrogante, irascible e incoherente cada día que pasa en el cargo, que enfrenta una popularidad cada vez menor y está desesperado por distraer la atención del escándalo de tráfico de niños de Epstein, un abrazo más estricto al poder militar es un acontecimiento ominoso".

Donald Trump, el sheriff ilegítimo de las Américas

En tanto, dos columnas publicadas este sábado por el español El País también hacen hincapié en la "ilegalidad" y la "ilegimitidad" de la intervención estadounidense en Venezuela y advierte sobre sus posibles consecuencias.

En su artículo, que titula Sheriff de las Américas, modelo para Putin y Xi Jinping, el analista Luiís Bassets señala que "la caída de un dictador siempre es una excelente noticia", pero advierte que "no lo es tanto que sea a través de una intervención militar, sin cobertura alguna de la legalidad, es decir, al margen del derecho internacional y de la Constitución estadounidense, sin Naciones Unidas ni el Congreso de los Estados Unidos".

trump conferencia por venezuela Donald Trump en conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela.

"Si la aplicación en Venezuela del Corolario Trump (NdR: la versión siglo XXI de la Doctrina Monroe, con la que Estados Unidos se arrogaba el derecho a intervenir militarmente en la región en función de intereses diversos y de modo discrecional, como explica Marcelo Falak en Letra P) contiene una amenaza para cualquier gobierno americano adversario de Trump, constituye a la vez un ejemplo y una implícita bendición para las ambiciones de Rusia y de China, superpotencias a las que la Casa Blanca trumpista reconoce sus respectivos ámbitos regionales de hegemonía", advierte Basstes.

En tanto, su colega del mismo periódico ibérico Máriam Martínez-Bascunñán escribe, en una nota titulada Lo que muere en Caracas, que el ataque de Trump a Venezuela es el certificado de defunción de "la ficción de un orden basado en normas".

"Si el líder de Occidente puede bombardear una capital y secuestrar a un jefe de Estado, ¿con qué argumento se condena a Putin por Ucrania?", se pregunta y sostiene que con su jugada de este sábado el jefe de la Casa Blanca "cree estar mostrando fuerza cuando en realidad está destruyendo el único recurso que EE.UU. aún tenía: la legitimidad".