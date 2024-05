El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reprobó el acuerdo entre la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) y el gobierno de Javier Milei , mediante el cuál se le otorgó un aumento del 270% del presupuesto a la institución educativa, y consideró "inadmisible y provocador" que se otorgaran fondos "solo a una universidad y no a la totalidad del sistema".

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación", informaron desde el Comité Ejecutivo del CIN a través de un comunicado.

"No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El CIN no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios", agrega el texto.