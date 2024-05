Universidades: con la negociación frenada, el Gobierno le da $200 millones a un rector disidente

La resolución que dispuso la única entrega de recursos del Gobierno a una casa de estudios nacional está fechada apenas tres días después de la movilización multitudinaria del 23 de abril y lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell , pero tiene la marca en el orillo de Alejandro Álvarez , el subsecretario de Políticas Universitarias. El funcionario confrontó en cada reunión que pudo con las autoridades universitarias y el Ejecutivo lo sacó de los reflectores tras la movilización universitaria para ponerle paños fríos al vínculo. Así transcurrieron días de buenos modales en los que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , recibió al CIN y a la UBA, pero no hubo propuestas concretas para responder al reclamo. Como contó este medio , pese al súbito bajo perfil, Álvarez estaba escondido pero activo.

“Te agradezco lo que señalás porque no todo fue perfecto hasta la llegada de este gobierno. No invalida el argumento de que tenemos que mejorar, pero no invalida el argumento de que han pasado cosas, como en el caso de la Universidad Nacional de Formosa, a quien recibimos hace unas semanas y estuvimos analizando el caso”, le retribuyó la intervención Torrendell y aseguró que Álvarez estaba viendo cómo “poder saldar esa deuda”.

La mención del funcionario aludió a la foto de mediados de febrero pasado cuando Parmetler viajó a Buenos Aires a reunirse con el senador libertario Francisco Paoltroni. Del encuentro participaron Torrendell y Álvarez. Según el legislador de La Libertad Avanza, en el cónclave lograron "una solución para recomponer el desfinanciamiento causado por la administración anterior".

Sin embargo, en el ámbito universitario desmienten el supuesto perjuicio contra las cuentas de la institución formoseña. Sin contar la resolución de abril pasado, en la cuota que se asignaron gastos en personal y de funcionamiento para todas las universidades nacionales, la casa de estudios que conduce Parmetler había recibido un poco más de fondos que el promedio: en el rubro personal registra un 8,07% contra 7,70% del resto. Según las cuentas de las autoridades, lleva acumulado una diferencia del 30% por sobre el resto. Ahora, el refuerzo presupuestario del 26 de abril lo incrementará. Consultado por Letra P, Parmetler prefirió no responder.