Carlos Greco, titular del CIN: "Revisar la creación de universidades es cuestionar al Poder Legislativo"

"No vamos a confrontar porque no tenemos ni la capacidad ni la voluntad para hacerlo", señaló el rector de la Universidad Nacional de San Martín, quien considera que la cartera educativa "tiene atribuciones para designar rectores normalizadores y definir presupuesto, pero no para revisar una ley". Greco aludió así a la decisión oficial de poner en stand by este martes la puesta en marcha de las universidades nacionales Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo, creadas en diciembre pasado por un acuerdo entre las bancadas del peronismo y Evolución UCR, donde talla el ahora exdiputado Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.