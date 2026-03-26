Jhon Boretto arma una mesa con el Círculo Rojo para financiar proyectos clave de la Universidad de Córdoba

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba , Jhon Boretto , reactivó la Fundación UNC para explorar fuentes de financiamiento privado frente a las restricciones presupuestarias definidas por el gobierno de Javier Milei . La iniciativa incorporó a referentes del Círculo Rojo provincial con peso en el mundo empresarial, institucional y productivo.

La entidad había sido creada en 1985, pero permanecía prácticamente inactiva. La conducción universitaria regularizó su situación ante la Inspección de Personas Jurídicas y designó un nuevo Consejo de Administración con perfiles variados e indiscutido poder real.

La presidencia quedó en manos de María Pía Astori , titular del Grupo Astori , conglomerado industrial dedicado a la construcción y a las estructuras de hormigón. También ocupa la presidencia de la Fundación Mediterránea , histórica usina de pensamiento económico en la provincia.

Como vicepresidenta fue designada Aída Tarditti , vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , cuyo nombre circulaba en ámbitos políticos como posible candidata para cubrir futuras vacantes en la Corte Suprema . El otro vicepresidente fue el empresario Marcelo Bechara , fundador y ceo de Evoltis y presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) .

Entre las secretarías se incorporó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Fabián López , uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Martín Llaryora y con incidencia directa en la planificación de la obra pública y en los esquemas de financiamiento.

fabian lópez aída tarditti marcelo bechara Jhon Boretto invitó a Aída Tarditti, Marcelo Bechara y Fabián López a la Fundación UNC

También integró el consejo Rosana Negrini, titular de la firma de maquinaria agrícola Agrometal, referente del entramado productivo del interior. Completaron la mesa el dirigente cooperativista Carlos Garetto, la directiva de la Fundación Mediterránea Myrian Martínez y el arquitecto José Luis Lorenzo, presidente de Diseñadores Asociados (DINA) y de la Asociación Amigos del Museo Caraffa.

La galería de nombres tiene una lectura adicional en tiempos de revisiones del modelo económico de Milei. El Círculo Rojo, en línea generales, sigue apoyando los lineamientos que marca Toto Caputo, aunque empieza a predominar la cautela. Boretto logra cerrar filas detrás de un punto que marcó la polémica en los dos primeros de años gestión libertaria: el financiamiento universitario.

Tiempo electoral en la Universidad Nacional de Córdoba

En el ámbito universitario señalaron que la reactivación de la Fundación UNC apuntó a generar una fuente complementaria de ingresos destinada a proyectos académicos, científicos y de infraestructura. Aunque no reemplazará el financiamiento estatal, la iniciativa busca fortalecer la articulación con el sector privado y exhibir capacidad de gestión. La pelea grande por los fondos la sigue el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que, según pudo saber este portal, hay avances en las negociaciones con el gobierno libertario para la liberación de recursos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unc_cordoba/status/2036895434858209429&partner=&hide_thread=false La Fundación UNC se reactiva con nuevas autoridades.

Creada en 1985, la entidad fortalece el vínculo entre la universidad y los sectores sociales, productivos y comunitarios.



María Pía Astori fue designada como presidenta.



https://t.co/LJnQ2yxpBy — UNC (@unc_cordoba) March 25, 2026

El movimiento se produjo en la antesala del proceso electoral interno. Como contó Letra P, la UNC se prepara para su tercera elección directa con un cronograma segmentado según modalidad y claustro. Entre el 11 y el 19 de mayo se desarrollará la votación remota de egresados, un sector con peso institucional relevante. La elección general presencial será el 20 y el 21 de mayo para docentes, estudiantes, no docentes y graduados que no optaron por el sistema a distancia.

En ese contexto, el relanzamiento institucional también fue leído como un gesto político orientado a consolidar apoyos y ordenar la dinámica interna de la casa de estudios.