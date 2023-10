Hay ballotage: Santilli pisa su definición y le toma el pulso a su tropa

Diego Santilli pondrá en pausa su definición sobre a quién apoyar en el ballotage del 19 de noviembre al menos hasta la semana próxima. El diputado bonaerense quiere evitar tomar una decisión apresurada que lo alinee a Mauricio Macri , el autor intelectual del acuerdo con Javier Milei que detonó Juntos por el Cambio (JxC), o a Horacio Rodríguez Larreta , su ex jefe político que optó por mantenerse neutral en un gesto implícito a Sergio Massa . Antes, el ex precandidato a la gobernación bonaerense quiere tomarle el pulso a la tropa que lo apoyó en en Buenos Aires . Además, ya le hizo saber a los líderes amarillos su malestar con las decisiones que tomaron en las últimas 24 horas.

Team Javier vs. Team Sergio

De ahí que el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires insista, primero, con hacer una suerte de autocrítica después de la derrota electoral del último domingo y, segundo, escuchar con mayor precisión el mandato político que le dieron sus votantes. También sostiene una férrea postura antikirchnerista. "Es un error pensar que porque un dirigente político de una fuerza diga a quién votar los ciudadanos van a ir corriendo a las urnas. No hay que subestimar a la gente, no es ingenua. Quedó demostrado durante todo el proceso electoral", explican las mismas fuentes santillistas.