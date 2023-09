ELECCIONES 2023 | CANDIDATAS Las intendencias, muy lejos de la paridad en todo el país Las mujeres, con representación en baja también en los municipios. Sólo el 22% de las candidaturas es femenina y, después de los comicios, no llegarán a ser dos de cada diez.

La Ley de Paridad fue aprobada en casi todo el territorio, con excepción de Tierra del Fuego y Tucumán. En la mayoría de las provincias, la normativa también incluye cargos municipales, con excepción de Catamarca y Corrientes. Sin embargo, esta política de acción afirmativa no garantiza la igualdad en la representación ni en la participación política.

En un país donde no habrá ni una sola gobernadora, la persistencia de la brecha de género también se hace evidente en las pocas mujeres candidatas a intendencias . Entre 3.910 candidaturas a las jefaturas municipales, sólo hay 1.174 mujeres (22%), según información recopilada por Data Género . El problema es transversal a todos los espacios políticos tradicionales.

Aunque la información no es completa, ya que las provincias de La Rioja, Río Negro y Santa Cruz no disponen de datos online ni responden a los pedidos de acceso a la información pública, la tendencia es evidente. Antes de las PASO, el porcentaje de precandidatas a las intendencias oscilaba entre el 20% y el 25%. Ahora la situación se replica y el porcentaje está entre el 18% y el 27%.

Como contrapunto, el escenario más dispar se da en una de las provincias donde aún no hay Ley de Paridad: en Tierra del Fuego se presentaron 15 listas y solo 1 cuenta con una mujer para una intendencia.

Algunas de las leyes de paridad provinciales no son extensivas a cargos municipales y otras sí. Sin embargo, no generan diferencias sustantivas en la cantidad de candidaturas. Por ejemplo, en Catamarca -donde la normativa no incluye cargos municipales- de 140 listas, 25 (18%) cuentan con candidatas para la intendencia. En Chaco -donde sí está vigente la ley- de las 534 listas que se presentaron, solo 114 (21%) llevan mujeres. Algo similar ocurre en Formosa: se presentaron 196 listas, 34 (17%) de las cuales están encabezadas por mujeres.

INTENDENCIAS-100.jpg

Según un informe elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, en marzo de 2023 había un total de 146 intendentas (13%). En el próximo período es posible que haya una leve mejoría en relación a elecciones anteriores. No obstante, la cantidad de intendentas sigue siendo baja y desigual.

En Santa Fe, donde la Ley de Paridad fue aprobada en 2020, la situación es particular. En el sistema electoral de la provincia, los concejos municipales se renuevan por mitades, y las comisiones comunales cada dos años. Por eso mismo, se planteó que la implementación sería por etapas y que recién en 2023 se notaría una mayor participación de mujeres. Pero los resultados no fueron los esperados: en 2020, apenas el 13% de las 363 localidades estaba conducido por mujeres. Esta vez, de 351 candidaturas para la intendencia, solo 57 (16%) son de mujeres. Si se confirma la tendencia, después de las elecciones, lo más probable es que ese porcentaje baje.

Quiénes son

Entre las candidatas a las intendencias para el próximo período, hay varias con vasta trayectoria política.

Mariel Fernández, actual intendenta del municipio bonaerense de Moreno, ganó la interna de Unión por la Patria. Si resulta electa, la referente del Movimiento Evita iría por su segundo mandato. En ese distrito se medirán cuatro mujeres: además de Fernández, se postulan Andrea Vera (La Libertad Avanza), Gisele Agostinelli (Juntos por el Cambio) y Érica Seitler (Frente de Izquierda)

Mayra Mendoza, actual intendenta de Quilmes y de La Cámpora, también apunta a la reelección. De la misma agrupación, Fernanda Raverta, actual directora ejecutiva de ANSES, buscará ser elegida intendenta de Mar del Plata.

También en Provincia de Buenos Aires, pero en Vicente López, Soledad Martínez (Juntos por el Cambio) ganó la interna de su partido y se impuso como la única candidata mujer que competirá en las generales de octubre.

En Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, tres mujeres competirán por el ejecutivo municipal: Marisa Fassi (Unión por la Patria), Evelyn Cantoni (La libertad Avanza), Jesica Lavia (Frente de Izquierda). La primera se impuso en las PASO con un 40% de los votos y cuenta con grandes chances de ser reelecta.

Tras las internas abiertas, Valeria Arata (Unión por la Patria) será la única mujer que competirá en las elecciones municipales de Junín, Provincia de Buenos Aires. Los otros dos candidatos -de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio-, son varones.

El próximo domingo habrá elecciones en San Carlos de Bariloche. En esa ciudad, sobre 12 candidaturas, diez son masculinas. Las dos mujeres que compiten por la intendencia son la actual gobernadora Arabela Carreras y la médica y ex defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, por el espacio Incluyendo Bariloche.

La radical Érica Revilla es una de las pocas candidatas con chances de ser electa por tercera vez al frente de General Arenales, a 320 km de la Ciudad de Buenos Aires. En 2015 ganó la intendencia como parte de Cambiemos con el 51,31% de los votos y fue reelecta en 2019, aunque pidió licencia en 2021 para asumir como senadora provincial.

Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos con goce de licencia, Rosario Romero es candidata a intendenta de Paraná en la lista que lleva a Adán Bahl para la gobernación.

En Catamarca, la participación de las mujeres aumentó. La odontóloga Roxana Paulón apunta a ser reelecta por tercera vez en Fiambalá. En 2015 se convirtió en la primera mujer en ocupar una intendencia en el municipio. Su antecesor había estado en el cargo por 30 años. En Santa María, otra localidad de la misma provincia, dos mujeres competirán por el cargo: Erica Inga (Unión por la Patria) y Mercedes Maturano (Juntos por el Cambio).

En un país gobernado por varones, resulta fundamental poner el ojo en los territorios porque es donde surgirán -si las dejan- cuadros políticos femeninos para representar al 52% de la población.